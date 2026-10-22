Otomobil devinden yapay zekâ hamlesi: Yeni araçlar 2 yılda hazır olacak

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General Motors, otomobil geliştirme süreçlerini hızlandırmak amacıyla yapay zekâ teknolojilerini daha kapsamlı kullanmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni bir aracın tasarım ve geliştirme süresini iki yıla kadar indirmeyi hedefliyor.

Bu adımın, özellikle yeni modellerini kısa sürede piyasaya süren Çinli üreticilerle rekabette GM'ye avantaj sağlaması bekleniyor. BYD, Geely ve Xiaomi gibi şirketler, gelişmiş teknolojilerle donatılmış otomobillerini hızla pazara sunarken Çinli markaların Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika'daki satışları da artıyor.

GM'nin yapay zekâ destekli yaklaşımı, ürün geliştirme süreçlerini kısaltarak şirketin değişen tüketici taleplerine daha hızlı yanıt vermesini amaçlıyor.

Batarya geliştirmede 300 bin kombinasyon incelendi

General Motors, elektrikli araçların maliyetini düşürmek ve menzilini artırmak için batarya teknolojilerine yönelik çalışmalarını da hızlandırıyor.

Şirket mühendisleri, batarya geliştirme sürecinde 300 bin farklı kimyasal ve bileşen kombinasyonunu yapay zekâ yardımıyla değerlendirdi. Bu yöntemle uygun malzeme ve bileşimlerin daha hızlı belirlenmesi, araştırma süresinin kısaltılması hedefleniyor.

GM yöneticileri, yeni elektrikli araçların benzinli ve dizel modellerden çok daha pahalı olmayacağı ve tam şarjla daha uzun mesafeler kat edebileceği bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ancak bu araçların ne zaman satışa sunulacağına ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı.

Elektrikli araç satışlarında Tesla farkı

General Motors, elektrikli araç pazarında rekabet gücünü artırmaya çalışırken ABD'deki satışlarda Tesla'nın gerisinde bulunuyor.

Chevrolet, Cadillac ve GMC markalarının toplamı, ABD'de üçüncü çeyrekte satılan yeni elektrikli araçların yüzde 10'undan daha azını oluşturdu. Tesla'nın aynı dönemdeki pazar payı ise yüzde 50'nin üzerinde kaldı.

Öte yandan GM, Kongre'nin elektrikli araç alıcılarına yönelik vergi kredilerini kaldırmasının ardından elektrikli araç yatırımlarını azalttı. Şirketin yeni teknoloji ve maliyet düşürme çalışmaları, elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Otomobillerin bilgisayar sistemleri yenilenecek

GM'nin dönüşüm planı yalnızca yapay zekâ destekli tasarım ve batarya geliştirmeyle sınırlı değil. Şirket, araçlardaki bilgi işlem işlevlerini tek bir cihazda birleştirmeyi planlıyor.

Bu mimari değişikliğin elektronik sistemlerin maliyetini ve araçlarda kullanılan kablo miktarını azaltması bekleniyor. Ayrıca daha az sayıda bileşene dayanan bir yapı sayesinde çip tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı dayanıklılığın artırılması hedefleniyor.

Yeni sistemin, araçların elektronik altyapısının daha verimli yönetilmesine ve gelecekteki yazılım özelliklerinin daha kolay geliştirilmesine de katkı sağlaması öngörülüyor.

Cadillac Escalade IQ, yeni sürüş sistemini kullanacak

General Motors, sürüş destek teknolojilerinde de yeni bir aşamaya geçmeyi hedefliyor. Şirket, 2028 yılına kadar bölünmüş otoyollarda sürücülerin gözlerini yoldan ayırmasına izin veren bir sürüş destek sistemini kullanıma sunmayı planlıyor.

Yeni sistemi kullanacak ilk modelin elektrikli Cadillac Escalade IQ olması bekleniyor. GM, sistemin kısa süre sonra diğer araç modellerine de sunulmasını hedefliyor.

Yapay zekâ destekli tasarım, daha düşük maliyetli bataryalar, yenilenen bilgisayar sistemleri ve gelişmiş sürüş destek teknolojileri, General Motors'un otomotiv sektöründeki dönüşüme uyum sağlama stratejisinin temel unsurlarını oluşturuyor.