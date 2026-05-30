Otomobil firmasına yanıltıcı reklam gerekçesiyle 863 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, otomotiv reklamlarına yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında bir firmaya 863 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı.

Reklam Kurulu, Japonya merkezli bir otomobil firmasının 2025 model SUV tipi araç için yaptığı reklamda aykırılık tespit etti.Araçta arka kol dayama, kablosuz şarj, stepne ve arka koltuk gözleri gibi donanımların bulunmadığı belirlendi. Kurul, reklamın tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle firmaya 863 milyon liranın üzerinde ceza kesti.

Tüketici ne yapmalı?

Peki reklamda yer alan bir donanınım araçta çıkmaması durumunda tüketici ne yapmalı?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicinin 4 tane seçimlik hakkı var. Yenisini isteyebilir, ücretsiz giderilmesini isteyebilir, ayıp oranında indirim isteyebilir. Bu durumda ayıp oranında indirim istenmesi en makul çözüm olarak gözüküyor" dedi.

Ağaoğlu, tüketicilerin izlemesi gereken yollarla ilgili şunları aktardı:

"Ticeret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu'na bu tür ilan ve aldatıcı reklamla ilgili şikayette bulunursa tüketici orada Reklam Kurulu da gerekli incelemeyi yapar ve yaptırım uygular. Böylelikle aldatılmış olan, yanıltılmış olan tüketici bir delile daha kavuşmuş olur. Çünkü Reklam Kurulu'nun yapacağı uygulama, inceleme neticesinde çıkacak olan rapor belirleyicidir."