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Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda: 'Ya uyacaklar ya da ceza uygulanacak'

Otomobil ilanlarına yönelik yeni düzenleme geliyor. Düzenlemenin sosyal medya platformlarını kapsaması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda: 'Ya uyacaklar ya da ceza uygulanacak'
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceğini söyledi.

Gürcan, “Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10-100 bin TL arası ceza uygulanacak” dedi.

Gürcan, motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yapılan değişiklikle distribütörlere de bazı yükümlülükler getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
“Yetkili satıcıyı 1 ay içinde son 3 yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlamaması, fatura tarihinden sonra, taşıt fi yatında artış yapmaması, taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim etmesi, yetkili satıcının taşıt satışlarını ve kampanyalara katılımlarını mal veya hizmet alımı gibi şartlara bağlamaması gibi kuralları devreye aldık.”

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