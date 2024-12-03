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Otomobil pazarı büyümeye devam etti

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda yüzde 5,3 büyüdü.

Haber Merkezi
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Otomobil pazarı büyümeye devam etti
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2024 yılı kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı kasım ayına göre yüzde 5,3 artarak 121.094 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 94.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,2 artarak 26.499 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,7 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 46,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 34,7 arttı.

Ocak-Kasım dönemi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında azalarak 1.068.260 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 0,5 oranında artarak 845.530 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222.730 adet oldu.

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