Otomobil piyasasında durgunluk sinyali: Talep ve satışlar geriledi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun ocak sonuçları yayımlandı.

Otomobil piyasasında hem arzın hem de talebin gerilediği ocak döneminde, otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 oranında gerileme kaydetti.

Piyasadaki canlılığın temel göstergelerinden biri sayılan satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı da 2,9 puanlık düşüşle yüzde 22,3 seviyesine indi. Bu süreçte ilan sayısı yüzde 7,6 azalırken, satılan otomobil sayısı yüzde 18,2 oranında düşüş yaşadı.

Reel fiyatlarda düşüş eğilimi sürüyor

Enflasyon etkisinden arındırılmış veriler, otomobil ortalama reel fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin devam ettiğini gösterdi.

Reel fiyat endeksi aralık ayına göre yüzde 1,1 azalarak 142,7 seviyesine geriledi. Reel fiyatlardaki yıllık değişim de negatif seyrini korudu; ikinci el otomobil fiyatları ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,9 reel değer kaybına uğradı.

Ortalama otomobil fiyatları nominal olarak ise bir önceki aya göre yükseliş kaydetti. Aralık ayında 1 milyon 108 bin TL olan ortalama fiyat, ocak ayında 1 milyon 149 bin TL seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı ayına göre ortalama otomobil fiyatlarında yüzde 22,9 oranında artış meydana geldi.

Nominal fiyat artışları tüm sınıflara yayıldı

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında tüm araç sınıflarında fiyat artışları görüldü. Ocak ayında ortalama fiyatlar B sınıfında 747 bin 418 TL, C sınıfında 1 milyon 8 bin TL, D sınıfında 1 milyon 453 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 404 bin TL oldu.

Yıllık bazda fiyat artış oranı B sınıfında yüzde 25,8, C sınıfında yüzde 27,1, D sınıfında yüzde 25,1 ve E sınıfında yüzde 24,1 olarak hesaplandı.

Ortalama fiyat değerleri model yıllarına göre incelendiğinde; 2004-2008 modellerde 486 bin 452 TL, 2014-2018 modellerde 1 milyon 237 bin TL ve 2024 modellerde 2 milyon 122 bin TL rakamları öne çıktı.

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışının yüzde 17,1 ile 2014-2018 model araçlarda gerçekleştiği, 2022 model araçlarda ise bu oranın yüzde 4,9 ile sınırlı kaldığı belirlendi.

Elektrikli araçlarda fiyat artışı durma noktasında

Ocak ayı verilerine göre ortalama otomobil fiyatı tüm yakıt türlerinde geçen yıla göre yükseliş kaydetti.

Yakıt türlerine göre ortalama fiyatlar; benzinli araçlarda 1 milyon 403 bin TL, benzin ve LPG'li araçlarda 601 bin 662 TL, dizel araçlarda 1 milyon 111 bin TL, hybrid araçlarda 2 milyon 544 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 756 bin TL seviyesinde oluştu.

Yıllık artış oranlarına bakıldığında, elektrikli araçlar yüzde 5,6 ile en düşük fiyat artışının yaşandığı kategori oldu. Benzinli araçlarda ise yıllık artış yüzde 20,5 olarak gerçekleşti.

Arz ve talep dengesinde gerileme

Otomobil talep endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 4,5 azalış gösterdi. Satılık otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 düşerek 893 bin 761 seviyesine inerken, satılan otomobil sayısı yüzde 18,2 azalarak 198 bin 927 adede düştü. Satılık otomobillerin ilanda kalma süresi ise bir önceki aya göre 1,3 gün uzama göstererek 22,9 güne ulaştı.