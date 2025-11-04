Otomobil satışları 1 milyon sınırını aştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ekim ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini açıkladı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, Ocak-Ekim döneminde yüzde 10'un üstünde artarak 1 milyon adet araç sınırını aştı. Ekim ayında da pazar yüzde 20 oranında büyürken, 120 bin satış adedine yaklaştı. Verilere göre, yılın ilk 10 ayında da ekim ayında da satışlar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Birliğin açıklamasında veriler şu şekilde oldu:

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10,20 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 oranında artarak 1.043.796 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 10,98 oranında artarak 833.382 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,23 artarak 210.414 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Ekim ayında yüzde 19,40, otomobil pazarı yüzde 19,87, hafif ticari araç pazarı yüzde 17,78 oranında arttı.

Ekimde artış yüzde 19,40

2025 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ekim ayına göre yüzde 19,40 artarak 116.149 adet oldu.

2025 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,87 artarak 90.695 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 17,78 artarak 25.454 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 61,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,7 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; Pazarın yüzde 82,8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 465.750 adetle yüzde 55,9 pay, B segmenti otomobiller 220.795 adetle yüzde 26,5 pay aldı.