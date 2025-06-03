Otomobil satışlarında rekor!

2025 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı mayıs ayına göre yüzde 7,4 artarak 107.730 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 85.123 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,8 artarak 22.607 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,4 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,8 arttı.

İlk 5 ayda rekor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 489.366 adet olarak gerçekleşti. Bu da tüm zamanların en yüksek satış rakamı oldu.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 5,1 oranında artarak 394.327 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,7 azalarak 95.039 adet oldu.

Pazarın yüzde 81,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 214.825 adetle yüzde 54,5 pay, B segmenti otomobiller 103.339 adetle yüzde 26,2 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 61,7 pay, 243.122 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,3 pay ve 88.006 adet satış ile Sedan, yüzde 15,0 pay ve 59.238 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 189.676 adetle yüzde 48,1 pay, hibrit otomobil satışları 109.398 adetle yüzde 27,7 pay, elektrikli otomobil satışları 59.848 adetle yüzde 15,2 pay ve dizel otomobil satışları 32.960 adetle yüzde 8,4 pay, otogazlı otomobil satışları 2.445 adetle yüzde 0,6 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 79 artarak yüzde 12,7 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 213,2 artarak yüzde 2,5 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 22,8 azalarak yüzde 56,2 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 29,4 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 14,8 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 123.049 adetle yüzde 31,2 pay, <100 gr/km arasındaki otomobiller 90.031 adetle yüzde 22,8 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 373.324 adetle yüzde 94,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 21.003 adetle yüzde 5,3 pay aldı.