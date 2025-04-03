Otomobil satışlarında zirve tazelendi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan rapora göre, 2025 yılı mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı mart ayına göre yüzde 6,4 artarak 116.900 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart ayında geçen yıla göre yeni zirvesini görürken, elektrikli ve hibrit otomobillerin de pazardan aldığı pay yüzde 42'yi aşarak zirve tazeledi.

2025 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 91.828 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,2 artarak 25.072 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,0 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,1 arttı.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 6,5 oranında azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında azalarak 276.284 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 4,1 oranında azalarak 223.793 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 15,5 azalarak 52.491 adet oldu.