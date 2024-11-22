Otomobil talebi artmaya, reel fiyatlar düşmeye devam ediyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden ‘’Otomobil Piyasası Görünümü’’ raporuna göre ekim ayında da otomobile olan talep artarken reel fiyatları düşmeye devam etti.

Ekim ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre, otomobil talep endeksinin eylül ayına kıyasla yüzde 1,7; geçen yılın ekim ayına kıyasla da yüzde 50,8 daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 22 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde, ilan sayısının yüzde 2,9 ve satılan otomobil sayısının da yüzde 5,5 arttığı görüldü.

Ek olarak, otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının yayında kaldıkları süreyi gösteren “kapatılan ilan yaşı” eylül ayına göre 1,8 gün daha kısalarak ortalama 20,2 gün oldu.

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyat 16 aydır düşüyor. Reel fiyat endeksi eylüle kıyasla yüzde 1,9 azalarak 156,5 olurken, reel fiyatlardaki yıllık değişim de hala negatif alanda bulunuyor.

2023 Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Haziran’da yüzde -41,4’e geriledi. Bu tarihten sonra reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı azalmaya başlayarak ekimde yüzde -33,6 oldu. Bir yıl öncesine kıyasla ortalama reel fiyat üçte bir kadar daha düşük seviyede bulunuyor.

Ortalama otomobil fiyatında ılımlı artış sürüyor

Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla bir miktar yükseldi.

Eylülde 880 bin 318 TL olan ortalama otomobil fiyatı ekimde 888 bin 907 TL oldu. Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş ise bir miktar yavaşlarken, ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,4 azaldı.

Otomobil talebinde artış

Geçtiğimiz temmuz talep göstergesinin hem bayram dönüşü olması hem de otomobil firmalarının Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri üzerine başlattığı kampanyalar sebebiyle belirgin bir yükseliş göstermişti. Bu tarihten sonra, eylül dışında, talep göstergesi artış eğiliminde olurken, otomobil talep endeksi ekimde eylüle kıyasla yüzde 1,7 artarak 118,8 oldu. Öte yandan, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 50,8 daha yüksek seviyede oldu.

Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı arttı

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak yüzde 22 oldu. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1,3 (1.049.336’dan 1.062.845’e), satılan otomobil sayısının ise yüzde 5,5 (221.329’dan 233.440’a) yükseldiği görüldü.

Satılık otomobillerin kapatılan ilan yaşı kısaldı

Diğer taraftan otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan “kapatılan ilan yaşı” kısalmaya devam etti. 2024 Ekim verilerine göre “kapatılan ilan yaşı” bir önceki aya kıyasla 1,8 gün kısalarak 20,2 gün oldu.