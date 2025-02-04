Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıla daralmayla başladı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında azalarak 68.654 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı ocak ayında geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55.944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12.710 adet oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Otomobil ve hafif ticari araç pazarı on yıllık ortalamalara göre;

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 75,2 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı."