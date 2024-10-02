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Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar düştü

Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Eylül ayına göre yüzde 11,6 azalarak 85.540 adet oldu.

Haber Merkezi
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar düştü
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı verilere göre, eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67.434 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,6 artarak 18.106 adet oldu.

Hem otomobil hem de hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 daralırken, satışlar 10 yıllık ortalamaların üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 847.692 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 0,9 oranında artarak 673.073 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,4 azalarak 174.619 adet oldu.

Eylülde pazar daraldı

2024 Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Eylül ayına göre yüzde 11,6 azalarak 85.540 adet oldu.

2024 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67.434 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,6 artarak 18.106 adet oldu.

10 yıllık ortalamaların üzerinde

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 33,4 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 37,0 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,7 arttı."

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