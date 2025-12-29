Otomobilde Çin etkisi: Türkiye’de rekor artış

Çin’in elektrikli araç ihracatı Kasım 2025’te dikkat çekici bir sıçrama yaptı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 87 artan ihracat, 199 bin 836 adet seviyesine ulaşırken, toplam ihracat geliri yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 11 ayına bakıldığında ise Çin’in yurt dışına sattığı elektrikli araç sayısı 1,98 milyon adede yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artışa işaret ediyor.

Ortaya çıkan tablo, Çin’in küresel elektrikli araç pazarındaki etkisini hızla güçlendirdiğini ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde talebin rekor düzeylere çıktığını gösteriyor. Çin Gümrük İdaresi verileri, bazı pazarlarda artışın olağanüstü boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Buna göre Meksika’ya yapılan elektrikli araç ihracatı yüzde 2.367 artarak 19 bin 344 adede yükseldi.

Çin’den Türkiye’ye elektrikli araç ithalatı rekor kırdı

Türkiye de dikkat çekici bir sıçrama yaşadı. Kasım ayında ithal edilen araç sayısı 9 bin 292 olurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 760 artış anlamına geliyor.

2025 yılı toplamında Çin’den Türkiye’ye yapılan elektrikli araç ithalatı ise yüzde 170 artışla 65 bin 595 adet oldu. Geçtiğimiz yılın eylül ayında Çinli otomobillerin yüzde 60 seviyelerinde olan gümrük vergileri yüzde 35 seviyesine indirilmişti.

Yüzde 71’lik bir artış

Bölgesel dağılıma bakıldığında Asya, 110 bin 61 araçla en büyük ithalatçı konumunu korudu ve yüzde 71’lik bir artış kaydetti. Avrupa’ya yapılan ihracat yüzde 63 artışla 42 bin 927 araca çıktı. Bunun 25 bin 792’si Avrupa Birliği ülkelerine gitti. Latin Amerika ve Karayipler ise 35 bin 182 araçla yüzde 283’lük artış göstererek yeni bir talep merkezi haline geldi. Okyanusya’da yüzde 70, Afrika’da yüzde 134 artış yaşanırken, Kuzey Amerika’ya ihracat yüzde 46 geriledi.