Otomobilde reel fiyatlar düştü

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) "Reel fiyatlarda gerileme devam ediyor" başlıklı “Sahibindex Otomobil Piyasası Görünümü: Nisan 2026” raporunu açıkladı.

Raporda, ortalama satılık otomobil fiyatlarının mart ayında önceki aya göre değişmediği ancak yıllık bazda yüzde 22 arttığı görüldü. Ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 160 bin TL olurken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar aynı dönemde yüzde 6,7 oranında azaldı.

Araç sınıfına göre en yüksek fiyat artışı C sınıfında (yüzde 25,2), en düşük artış ise B ve E sınıflarında (yüzde 24,1) görüldü.

2014-2018 modellerde artış

Eski model araçlar arasında en yüksek artış oranı 2014–2018 model yılında (yüzde 17), en düşük artış ise 2004-2008 model yılında (yüzde 9,3) izlendi.

Yeni model araçlarda en yüksek artış oranı 2020 model yılında yüzde 15,9, en düşük artış ise 2022 model yılında yüzde 8,7 olarak kaydedildi. Yakıt türüne göre en yüksek artış Hybrid grubunda yüzde 21,4, en düşük artış ise Elektrik grubunda yüzde 10,4 oldu.

Otomobil talep endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 7,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 1,2 arttı.

İlan sayısı arttı, süre uzadı

Bir önceki aya kıyasla satılık ilan sayısı yüzde 6,5, satılan ilan sayısı yüzde 4,5 arttı. Buna bağlı olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,4 puan azalarak yüzde 20,9 oldu.

Satılık otomobillerin ilanda kalma süresi bir önceki aya göre 0,7 gün uzayarak 22 gün oldu.