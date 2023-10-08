Otomotiv, AB’deki daralmaya rağmen yılsonu hedefine kilitlendi

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artış ile 2 milyar 822 milyon dolar ihracat yaptı. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 14,7 oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Bu yıl ocak-eylül döneminde ihracatımız 25 milyar 620 milyon dolar oldu. En büyük pazarımız Avrupa Birliği’nde yaşanan daralmaya rağmen yılsonu hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.



Eylülde en büyük ürün grubu tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 203 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı yüzde 4 azalarak 776 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 402 milyon dolar, çekiciler ihracatı 192 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 104 artışla 213 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 2 oranında düşüş görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu’na yüzde 15, İspanya’ya yüzde 24, Romanya’ya yüzde 33, Fas’a yüzde 24 ve Birleşik Krallık’a yüzde 14 artış yaşandı.

Almanya’ya 397 milyon dolar ihracat

Eylülde yine en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya 397 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. Fransa 350 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttı. Üçüncü büyük pazar olan İtalya’ya da yüzde 35 artışla 277 milyon dolar ihracat yapıldı. Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve yüzde 68 pay alan AB ülkelerine yüzde 9 artışla 1 milyar 916 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 10,5 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 22 azaldı. Afrika Ülkelerine yönelik ihracat yüzde 5 arttı.