Otomotiv devi BYD'ye 'kölelik' suçlaması: Kara listeye alındı

Çinli otomotiv devi BYD, Brezilya’da işçi hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle kara listeye alındı. Karar, şirketin hem bölgedeki yatırımları hem de küresel itibarı açısından risk oluşturuyor.

Brezilya Çalışma Bakanlığı’nın aldığı kararın, 2024 yılında Bahia eyaletinde yürütülen fabrika inşaatı sırasında ortaya çıkan ihlallere dayandığı belirtildi. Olayla bağlantılı 163 işçinin dosyada yer aldığı ifade edildi.

Pasaportlara el konuldu

Reuters’ın aktardığına göre, projede çalışan Çinli işçilerin pasaportlarının alındığı, maaşlarının büyük bölümünün doğrudan Çin’e gönderildiği ve işçilerin bu paralara erişmek için depozito ödemek zorunda bırakıldığı öne sürüldü.

Denetimlerde işçilerin yataksız, kalabalık ve hijyen koşullarından yoksun ortamlarda yaşadığı tespit edildi. Yetkililer bu koşulları “insan onuruna aykırı ve aşağılayıcı” olarak nitelendirdi.

Kara liste ne anlama geliyor?

Brezilya’daki uygulama doğrudan faaliyet yasağı getirmese de şirketler için ciddi yaptırımlar içeriyor. Listeye giren firmalar kamu finansmanına erişimde zorluk yaşayabiliyor, daha sık denetime tabi tutuluyor ve itibar kaybı riskiyle karşı karşıya kalıyor.

“Karalama kampanyası”

Cnbc-e'nin aktardığına göre şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda insan hakları ihlallerine karşı “sıfır tolerans” politikası izlediğini savunurken, bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bir karalama kampanyasının hedefi olduğunu öne sürdü. Ayrıca projede görev alan yüklenici firmanın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

1 milyar dolarlık yatırım baskı altında

Gelişmelerin ardından BYD’nin Brezilya’daki yaklaşık 1 milyar dolarlık fabrika yatırımında gecikmeler yaşandığı bildirildi. 20 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan proje “geleceğin fabrikası” olarak tanımlanıyordu. Yaşanan kriz, finansal cephede de etkisini gösterdi. Shenzhen borsasında işlem gören BYD hisselerinde değer kaybı gözlendi.