  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
Takip Et

Otomotiv devi Ford, 140 binden fazla aracını geri çağırıyor

ABD’li otomotiv devi Ford, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 140 bin 201 Ranger modelini geri çağıracağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 140 bin 201 aracını geri çağıracağını duyurdu.

NHTSA, güneşlik veya tavan döşemesi kablo demetlerinin yanlış konumlandırılmış veya aşırı bant kalınlığına sahip olabileceğini, bunun da kabloların hasar görmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi.

Bayilerin kabloları hasar açısından inceleyeceklerini ve gövde kontrol modülü yazılımını güncelleyeceklerini ifade eden NHTSA, hasarlı kablo demetlerinin gerektiği gibi değiştirileceğini ekledi.

