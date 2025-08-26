  1. Ekonomim
Otomotiv devi Honda’ya güvenlik soruşturması: Milyonlarca aracı kapsıyor

Otomotiv devi Honda için zorlu bir süreç başlıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Honda marka 1,4 milyon aracı kapsayan bir güvenlik soruşturması başlattı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Japon üreticinin 1,4 milyon aracını kapsayan teknik bir inceleme başlattı. Soruşturmanın odağında, 2016-2020 model yılları arasında üretilen Acura ve Honda modellerindeki potansiyel motor arızası riski bulunuyor.

3 bini aşkın şikayet alındı

Yetkililer, hatalı bağlantı kolu yatakları nedeniyle motorun çalışmasını etkileyen bir sorun olduğunu ve bu kusura ilişkin bugüne kadar 3 bini aşkın şikayet aldıklarını duyurdu. Söz konusu teknik problemin sürüş güvenliğini tehdit edebileceği değerlendiriliyor.

Potansiyel bir güvenlik riski oluşturuyor

Bloomberg'in haberine göre, şikayetlerden yedisi, kaza veya yangın sonucu geldi. Bu sorun nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ise bildirilmedi.

Motor arızasına ilişkin yeni raporlar, daha önceki geri çağırmanın kapsamı dışında kalıyor ve "daha fazla araştırmayı gerektiren potansiyel bir güvenlik riski" oluşturuyor.

