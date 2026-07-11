Otomotiv devi Kia, 463 bin aracını geri çağırıyor: Araçlarda yangın riski bulundu

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Kia'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birimi, sürüş veya park halindeyken alev alabilecek 2020-2024 model yıllarına ait yaklaşık 463 bin adet Telluride orta boy crossover SUV'yi geri çağırıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), ön elektrikli koltuk motorunun sıkışmış bir elektrikli koltuk kaydırma düğmesi veya önceki bir geri çağırma sırasında yapılan hatalı bir onarım nedeniyle aşırı ısınabileceğini ve bunun da araçlar sürüş veya park halindeyken yangına yol açabileceğini belirtiyor.

NHTSA, etkilenen Tellurides sahiplerine en son geri çağırma onarımı yapılana kadar araçlarını açık havada ve yapılardan uzakta park etmelerini tavsiye ediyor.

Bayilerin ücretsiz olarak elektronik sigorta düzeneği kuracağını belirten NHTSA, araç sahiplerine sorun hakkında bilgi veren bildirimlerin 13 Ağustos'ta gönderilmesinin beklendiğini de aktardı.