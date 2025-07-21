Otomotiv devi Mercedes 223 bin aracını geri çağıracak! Güvenlik alarmı verildi

Otomobil devi Mercedes-Benz'in hava yastıklarındaki sorunu nedeniyle markanın kullanıcıları uyarıldı. Şirket küresel çapta yaklaşık 223 bin ticari aracını geri çağıracağı bildirildi.

2 model küresel çapta geri çağrılacak

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesinin (KBA) internet sitesinde yer alan listeye göre Mercedes-Benz, 60 bin 246'sı Almanya'da olmak üzere küresel çapta 223 bin aracını geri çağıracak.

Yaralanma riski uyarısı yapıldı

İlgili açıklamaya göre Aralık 2002-Şubat 2006 yıllarında üretilen Viano ve Vito van modellerinde "hava yastığının açıldığı bir kazada" yolcuların etkilenebileceği belirtildi.

Alman basınındaki haberlerde de bu araçlarda "hava yastığının açıldığı bir kazada gaz jeneratörünün patlayabileceği" ve bu durumda hava yastığının artık emniyet sağlayamayacağı ve gaz jeneratörü parçalarının kopması nedeniyle yolcuların yaralanma riskinin bulunduğu bildirildi.