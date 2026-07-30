Otomotiv devi Türkiye'de üretime geçici olarak ara verecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.



Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim merkezlerinden biri konumunda bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, söz konusu dönemde üretim hatlarında kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirecek. Şirket, yüksek teknolojiyle donatılmış üretim altyapısını daha da geliştirerek operasyonel verimliliği artırmayı, üretim sürekliliğini desteklemeyi ve küresel rekabet gücünü daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Geleceğe yönelik üretim hedefi

Yaklaşık 5 bin çalışanı, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla faaliyetlerini sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim süreçlerinde geleceğe odaklanan yaklaşımını devam ettiriyor. Şirket, yüksek üretim ve ihracat kapasitesinin yanı sıra çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliği esas alan uygulamalarıyla ekonomik değer oluşturmayı sürdürmeyi hedefliyor.

Başarısını üretim ve ihracatta sürdürüyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yayımladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında beşinci sırada yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması”nda ise ikinci sıraya yükselen şirket, üretim kapasitesi, ihracat performansı ve çevre odaklı vizyonuyla sektörün önde gelen kuruluşları arasındaki yerini koruyor. Aynı zamanda Türkiye’nin en beğenilen şirketleri arasında gösterilen TMMT, sanayi alanındaki güçlü konumunu sürdürmeye devam ediyor.