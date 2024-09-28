Otomotiv devleri krizin eşiğinde! Volvo ve BMW'nin ardından hüzün sırası Mercedes’te

Avrupa’da otomotiv devlerinin yaşadığı kriz derinleşiyor. Volkswagen, Volvo gibi lider şirketlerin yaşadığı sorunlar henüz soğumadan Mercedes de bu silsileye katıldı.

Şirket, grup FAVÖK’ünün bir önceki yıla göre “önemli ölçüde” düşük gelmesinin beklendiğini kaydederek, satışların getirisinin yüzde 7,5-8,5 arası olmasının beklendiğini duyurdu. Bir önceki tahmini yüzde 10-11 arasında bulunuyordu.

Otomotiv devine Çin darbesi

Mercedes’in revizyonu, özellikle Çin’deki tüketimin yavaşlamasıyla makro ekonomik görünümün bozulmasından kaynaklanıyor. Mercedes Çin’de yılın ikinci yarısındaki satışların ilk yarıya göre değişmesini beklemiyor.

Mercedes’in hisseleri dibi gördü

Mercedes’in bu açıklamasının ardından otomotiv sektörü hisseleri yüzde 3,2 oranında geriledi; Volvo ve Stellantis hisseleri sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2,7 oranlarında düştü.

BMW kar marjını aşağıya çekti

Alman BMW de, hem Çin’deki satışların gerilemesi hem de Continental’in verdiği fren sistemlerindeki sorun nedeniyle geçen hafta ciddi kayıplarla karşılaştığından 2024 yılı kar marjını aşağıya doğru revize etti.

Volvo hedefinden vazgeçti

Volvo da bu ay başında, 2030 yılında tüm araçlarının elektrikli olması hedefinden vazgeçerek, kar marjı ve gelir hedeflerini düşürdü.

Avrupalı otomotiv devleri krizin eşiğinde

Avrupa oto sanayisi AB, ABD ve Çin arasındaki artan gerilim nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Ekonomisi büyük ölçüde otomotive dayalı olan Almanya, Çinli elektrikli araçlara AB’nin gümrük vergisi uygulamasına karşı çıkıyor.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un Brüksel’in gümrük vergisiyle ilgili hamlelerine sıcak bakmadığı biliniyor.

AB ve Çin, söz konusu önlemlerle ilgili görüşme yapmayı kararlaştırdılar. Taraflar, Brüksel’in daha önce reddettiği asgari fiyat anlaşmasını yeniden gözden geçirecek.