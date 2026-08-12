Otomotiv devlerinde kârlılık alarmı: Araç başına kazanç eridi

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Der Spiegel’ın aktardığı Center of Automotive Management (CAM) araştırmasına göre, büyük otomotiv üreticilerinin 2026’nın ilk yarısındaki kârlılık performansı önemli ölçüde zayıfladı.

Araştırmaya dahil edilen 15 üreticinin teslim ettiği araç başına düşen ortalama faiz ve vergi öncesi kârı (EBIT), geçen yılın aynı dönemindeki 1.409 eurodan 1.187 euroya düştü.

EBIT yüzde 17,5 geriledi

İncelemede Toyota, Volkswagen Grubu, Hyundai-Kia, Stellantis, General Motors, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Tesla, Honda, Nissan, Renault, Suzuki, Mazda ve Mitsubishi yer aldı. Stellantis verilerine Leapmotor International da dahil edildi.

Şirketlerin toplam EBIT’i de yüzde 17,5 azalarak 35,6 milyar euroya geriledi. Aynı dönemde toplam cirodaki düşüşün yüzde 1,4’te kalması, sektörün temel sorununun satış kaybından çok gelirini kâra dönüştürme kapasitesindeki zayıflama olduğunu gösterdi.

Şirketler pazar payından önce kârlılığını kaybediyor

Araştırmayı yöneten Stefan Bratzel, ciro ile faaliyet kârı arasındaki ayrışmayı yılın ilk yarısındaki asıl alarm sinyali olarak değerlendirdi. Bratzel, “EBIT’teki düşüş oranı cirodakinin 12 katını aşıyorsa sektör pazar payından önce kârlılığını kaybediyor” dedi.

Araştırma, otomotiv şirketlerinin 6 Ağustos 2026’ya kadar açıkladığı finansal tablolar ve çeyrek dönem sonuçları temel alınarak CAM’in hesaplamalarıyla hazırlandı. Araç başına EBIT rakamı ise üreticilerin toplam faaliyet kârının teslim edilen araç sayısına bölünmesiyle hesaplandı. Bu nedenle veriler, belirli modellerin kârlılığını değil, şirketlerin genel operasyonel performansını yansıtıyor.