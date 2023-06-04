Otomotiv en yüksek mayıs ayı ihracatına imza attı

BURSA/EKONOMİ

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi mayıs ayında geçen senenin aynı döneminde göre yüzde 32 artışla 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı ihracatına imza atan sektör, Türkiye ihracatında yüzde 14’lük pay ile yine ilk sırada yer aldı.

Mayısta otobüs-minibüs-midibüs, çekiciler ve tedarik endüstrisi ihracatındaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekti. Ülkeler bazında ise ilk 10 ülkenin 7’sine çift haneli, Rusya’ya üç haneli ihracat artışı yaşandı. Sektörün ocak-mayıs dönemi ihracatı da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 14 milyar 332 milyon dolar olurken, söz konusu dönemde en büyük pazar olan AB Ülkelerine de yüzde 22,5 artış gerçekleştirildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Otomotiv endüstrisi ihracatımız büyümeye devam ediyor. Endüstrimiz, 2022 yılına kadar 16 yıldır kesintisiz ihracat lideriydi. Geçen yıl pandemi sonrası oluşan çip krizi nedeniyle, ihracat talebi olmasına rağmen bir miktar kayıp yaşadık ve 2022 yılını ikinci sektör olarak kapattık. Bu yıl liderliği de geri aldık, ilk beş ayda liderliğimiz sürüyor. Üstelik bu başarıyı pandemi ile başlayan ve izleri halen süren çip krizi, Ukrayna savaşı ve tedarik zincirlerinden yaşanan problemler gibi çoklu sorunlara rağmen elde ettik. Bu yıl 34 milyar dolar ile otomotiv endüstrisinde tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkisinin daha da azalması ile bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

En büyük ürün grubu tedarikte yüzde 40 artış

En büyük ürün grubu Tedarik endüstrisinin mayıs ayı ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre %40 artarak 1 milyar 288 milyon USD oldu. Binek Otomobiller ihracatı %26 artışla 956 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %0,5 azalarak 373 milyon USD, Çekiciler ihracatı %61 artarak 187 milyon USD ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı%110 artarak 179 milyon USD oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %34 oranında artış görülürken, İtalya’ya %46, Fransa’ya %41, Rusya’ya %169 artış, Birleşik Krallık’a ise %66 ihracat artışı yaşandı.