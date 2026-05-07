Otomotiv endüstrisi nisan ayı ihracatı 3,8 milyar doları aştı

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22,7 artışla 3 milyar 855 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan endüstrinin aldığı pay da yüzde 17,3 oldu. Yılın ilk dört ayında otomotiv endüstrisi ihracatı da yüzde 8,9 artarak 13 milyar 748 milyon dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “İhracat liderliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Nisan ayında bugüne kadar aylık bazda ulaşılan en yüksek ikinci rakama ulaştık. Tüm ana ürün gruplarında çift haneli artış kaydederek küresel rekabet gücümüzü perçinledik. Önemli pazarlarımızdan Fransa’ya yüzde 30, İtalya’ya yüzde 42, Slovenya’ya yüzde 68 ihracat artışı oldu” diye konuştu.

“Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 19 arttı”

Nisanda en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 19 artış ile 1 milyar 519 milyon dolar oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 16 artarak 1 milyar 35 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 39 artışla 756 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 30 artışla 312 milyon dolar, Çekiciler ihracatı da yüzde 33 artışla 194 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 21 arttı. Önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 57, Fransa’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 26, Birleşik Krallık’a yüzde 27, Rusya’ya yüzde 41 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık Romanya’ya yüzde 23,5 ihracat düşüşü oldu. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 16 artarken, önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 59, Slovenya’ya yüzde 75, Almanya’ya yüzde 21, Yunanistan’a yüzde 767, Romanya’ya yüzde 25, Hollanda’ya yüzde 87 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 39, Polonya’ya yüzde 22, Portekiz’e yüzde 42 ihracat düşüşü yaşandı.

“Eşya taşıma araçlarında lider Birleşik Krallık”

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 31, Almanya’ya yüzde 57, İtalya’ya yüzde 50, Fransa’ya yüzde 74, Slovenya’ya yüzde 54, Belçika’ya yüzde 108 ihracat artışı, Romanya’ya yüzde 36 ihracat düşüşü oldu. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda Fransa’ya yüzde 11, Romanya’ya yüzde 228, İtalya’ya yüzde 24, İspanya’ya yüzde 53, ABD’ye yüzde 71 ihracat artışı yaşanırken, Almanya’ya yüzde 14 ihracat düşüşü kaydedildi. Çekicilerde ise Almanya’ya yüzde 12, Birleşik Krallığa yüzde 16 ihracat düşüşü, Slovenya’ya yüzde 254, Fransa’ya yüzde 98, İtalya’ya yüzde 202 ihracat artışı oldu.

“Almanya’ya ihracat yüzde 22 arttı”

Nisan ayında otomotiv sektöründe ilk 10 ülke ihracatında yer alan tüm ülkelerde artış kaydedildi. Almanya 645 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan ülke olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 22 arttı. Fransa 461 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük Pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artış gösterdi. Üçüncü büyük pazar İtalya’ya yönelik ihracat ise yüzde 42 artışla 357 milyon dolar oldu. Birleşik Krallık’a yüzde 3, İspanya’ya yüzde 24, Slovenya’ya yüzde 68, Belçika’ya yüzde 26, Polonya’ya yüzde 3 ihracat artışı yaşandı.

“AB ülkelerine ihracat yüzde 27 arttı”

Nisanda Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 75 pay ve 2 milyar 883 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 27 arttı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 10,7 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada olurken, Orta Doğu Ülkeleri’ne yüzde 22 ihracat düşüşü yaşandı. Okyanusya Ülkelerine ihracat ise yüzde 36 arttı.