Otomotiv eylülde de ihracat liderliğini korudu

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı eylülde yüzde 7,7 artışla 3 milyar 661 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. Endüstrinin ocak-eylül dönemi dokuz aylık ihracatı da yüzde 12 artarak 30 milyar 205 milyon dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Eylülde Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Otobüs Minibüs Midibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydettik. Almanya’ya yüzde 44, Fransa’ya yüzde 32, İspanya’ya yüzde 77 ihracat artışımız oldu” dedi.

Eylülde en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 5 artışla 1 milyar 416 milyon dolar olurken, Binek Otomobiller ihracatı yüzde 1 azalarak 1 milyar 77 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 55 artışla 697 milyon dolar, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 30 artışla 258 milyon dolar, Çekiciler ihracatı da yüzde 25 düşüşle 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 11 arttı. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 10 artarken, önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 74, Almanya’ya yüzde 39 ihracat artışı yaşandı.

Lider Almanya’ya ihracatta yüzde 44 artış

Ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat eylülde yüzde 44 artışla 608 milyon dolar oldu. Fransa yüzde 32 ihracat artışı ve 459 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar oldu. Eylülde ülke grubu bazında lider olan Avrupa Birliği Ülkeleri ihracattan yüzde 74 pay aldı. AB Ülkelerine ihracat yüzde 19 artışla 2 milyar 704 milyon dolar oldu.