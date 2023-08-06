Otomotiv ihracatı temmuzda büyüdü

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye'nin temmuz ayı ihracatı yüzde 8,4 gösterila 20,1 milyar dolar hedefi, otomotiv endüstrisi ise bu ayda Türkiye satışlarından yaklaşık 4 kat fazla büyüyerek yüzde 33,2'lik gösterila 2,7 milyar doları aşkın ihracata imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) etkilerine göre, Ocak-Temmuz dönemi otomotiv endüstrisi ihracat da yüzde 16'lık bir dizi kaydederek 20,1 milyar kullanıma ulaştı.

Temmuz ayına ilişkin verileri değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Türkiye ihracatında 2006-2021 yılları arasında 16 yıl boyunca ihracat şefi olan Türk otomotiv sektörü olarak, gerek temmuz, gerek yılın 7 aylık döneminde elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla sektör bazılarındaki geçmişlerimizi sürdürüyoruz. Sektörümüz temmuz döneminde Türkiye ihracatından yüzde 15,5'lik ödeme alırken, Ocak-Temmuz döneminde ödeme yüzde 16 oldu. Temmuz ayında en dikkat çekici yolculuklar otobüs minibüs midibüs, binek otomobiller ve çekiciler nakliyesinde yol, ülke bazında Almanya'ya yüzde 29, Fransa'ya yüzde 127, İtalya'ya yüzde 49, Polonya'ya yüzde 90, İspanya'ya yüzde 96'lık ihracat seferleri sağladık” dedi.

Sektör, hedefine emin adımlarla yürümek

Tedarik endüstrisi ihracatının Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 11 artarak 8 milyar 242 milyon dolar olduğu bilgisini veren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Endüstrinin tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 41,1’e ulaştı. Bu dönemde binek otomobiller ihracatı yüzde 23, otobüs minibüs midibüs ihracatı yüzde 67, çekiciler ihracatı yüzde 62 arttı. Ocak-Temmuz döneminde Almanya’ya yüzde 12, Fransa’ya yüzde 51, İtalya’ya yüzde 25, İspanya’ya yüzde 36, Polonya’ya yüzde 21, Slovenya’ya yüzde 28, Belçika’ya yüzde 28, Rusya Federasyonu’na yüzde 79 ihracat artışı elde ettik. Bu yıl hedefimiz 34 milyar dolar ile otomotiv endüstrisinde tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşmak olacak. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkisinin daha da azalması ile bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar doları aştı

Temmuzda tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 71 milyon dolar bulurken, endüstri otomotiv ihracatında en büyük ürün grubu olmaya devam etti. Binek otomobiller ihracatı yüzde 59 artışla 851 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı geçen yılın temmuz ayıyla aynı ihracatı yakalayarak 394 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 153 artarak 207 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 68 artarak 170 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 25 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Birleşik Devletlere yüzde 3, Rusya Federasyonu’na yüzde 40, İtalya’ya yüzde 24 ve Birleşik Krallık’a yüzde 33 ihracat artışı yaşandı.

Almanya zirveyi geri aldı

Temmuz ayında ülkeler bazında en fazla ihracat Almanya’ya yapılırken, bu ülke haziranda Fransa’ya devrettiği liderlik koltuğunu geri aldı. Almanya’ya temmuz ayı ihracatı yüzde 29 artışla 379,8 milyon dolar oldu. Almanya’yı yüzde 127’lik rekor artışla 337,8 milyon dolarlık ihracat yapılan Fransa takip etti. Temmuzda Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 69 pay ve 1 milyar 879 milyon dolarlık ihracat ile ülke grubu bazında ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 56’lık artış kaydedildi. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 13 azaldı. Bağımsız Devletler Topluluğu’na yönelik ihracat da yüzde 30 arttı.