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Otomotiv ihracatı tüm zamanların zirvesinde! 2018'den bu yana en yüksek seviye

Türkiye'nin otomotiv ihracatı Ekim ayında aylık bazda rekor seviyeye ulaşırken, 12 aylık dönem itibarı ile 2018'den bu yana en yüksek düzeyde oldu.

Haber Merkezi
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Otomotiv ihracatı tüm zamanların zirvesinde! 2018'den bu yana en yüksek seviye
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin otomotiv ihracatı Ekim ayında 1 milyar 385 milyon 2 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekim ayında gerçekleştirilen bu ihracat ile birlikte son 12 ayın otomotiv ihracatı ise 12 milyar 512 milyon 109 bin dolar seviyesine yükseldi.

12 aylık otomotiv ihracatı böylece, 2018 yılının Aralık ayında oluşan 12 milyar 606 milyon 340 bin dolardan bu yana görülen en yüksek seviyeyi ifade etti.

En düşük aylık ihracat rakamı 2020 yılında

Otomotiv ihracatı Eylül ayında 1 milyar 127 milyon 690 bin dolar ve Ağustos ayında 755 milyon 5 bin dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

12 aylık ihracat rakamları ise Eylül ayında 12 milyar 179 milyon 807 bin dolar ve Ağustos ayında 11 milyar 870 milyon 451 bin dolar düzeyindeydi. Otomotiv ihracatının en düşük aylık rakam ise 2020'nin Nisan ayında görülen 134 milyon 385 bin TL ve 12 aylık en düşük ihracat rakamı ise 2022 yılının Nisan ayında görülen 8 milyon 871 bin 376 dolar seviyesi oldu.

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