Otomotiv ihracatı yüzde 23 artışla 3,8 milyar dolar oldu

EKONOMİ (BURSA) - Yılın ilk yedi ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 15 artarak 23 milyar 822 milyon dolar oldu. Temmuzda en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı 1 milyar 363 milyon dolar ihracat yaptı. Binek otomobiller ihracatı yüzde 4 artarak 1 milyar 204 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 26 artışla 627 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 124 artışla 318 milyon dolar, çekiciler ihracatı da yüzde 260 artışla 223 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ihracat ise yüzde 17 arttı. Önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 6, Romanya’ya yüzde 29, Fransa’ya yüzde 5, İtalya’ya yüzde 15, Birleşik Krallık’a yüzde 10, Polonya’ya yüzde 15, İspanya’ya yüzde 1, Belçika’ya yüzde 28, Fas’a yüzde 44 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık Rusya Federasyonu’na yüzde 50 ihracat düşüşü oldu.



Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 11 artarken, yine önemli pazarlardan Almanya’ya yüzde 86, Slovenya’ya yüzde 58, Hollanda’ya yüzde 83, Belçika’ya yüzde 46, Yunanistan’a yüzde 100 ve Fas’a yüzde 250 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık ihracatta Birleşik Krallık’a yüzde 28, İtalya’ya yüzde 23, İspanya’ya yüzde 14 düşüş kaydedildi.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Almanya’ya yüzde 679, Fransa’ya yüzde 177, İtalya’ya yüzde 23, İspanya’ya yüzde 196 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 11, Slovenya’ya yüzde 23 ihracat düşüşü oldu. Otobüs-Minibüs-Midibüslerde Fransa’ya yüzde 197, Almanya’ya yüzde 898, İspanya’ya yüzde 188, İtalya’ya yüzde 160, Birleşik Krallık’a yüzde 33 ihracat artışı oldu. Çekiciler ihracatında ise İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Slovenya’ya yüksek oranlı ihracat artışları kaydedildi.

En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 69 artışla 639 milyon dolarlık ihracat oldu. Ocak-Temmuz döneminde Birleşik Krallık 429 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük Pazar oldu. Üçüncü büyük pazar konumundaki Fransa’ya yönelik ihracat ise yüzde 48 artışla 427 milyon dolar oldu. Geçen ay önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 4, İspanya yüzde 35, Slovenya yüzde 23, Belçika’ya yüzde 43, Romanya’ya yüzde 39, ABD’ye yüzde 11 ihracat artışı yaşanırken Polonya’ya yüzde 14 ihracat düşüşü oldu.

AB ülkelerine ihracat yüzde 34 arttı

Temmuzda Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 71 pay ve 2 milyar 728 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 34 arttı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 13 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 5 azaldı. Temmuz ayında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 14, Afrika ülkelerine yüzde 47, Orta Doğu ülkelerine yüzde 19, Diğer Amerikan ülkelerine yüzde 25, Uzakdoğu ülkelerine yüzde 115 ihracat artışı yaşanırken, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 27 ihracat azaldı.