Otomotiv ihracatına destek için Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu

ANKARA(EKONOMİ)-Ticaret Bakanlığı ihracatın finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi kapsamında sermaye piyasası araçlarının da kullanılmasına yönelik çalışmalara başladı. Bu kapsamda “Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği” iş birliğinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

“Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluşunun onayı 4 Mart itibarıyla SPK tarafından verildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada finansal kaynağa ihtiyaç duyan, yüksek potansiyele sahip girişimlere yatırım yapma imkânı sunan Fon aracılığıyla; büyüme aşamasındaki şirketlere sermaye desteği sunulacağı, böylece girişim ve şirketlerin büyümesine katkı sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada finansman kaynağının öncelikle otomotiv sektöründe yaşanan köklü değişim sürecinde Türkiye’nin rekabetçiliğinin etkin şekilde artırılmasının amaçlandığına dikkat çekilerek, hedef kitle şöyle tanımlandı:

“İhracat potansiyeli yüksek, ithalat bağımlığı bulunan veya ihracatın tamamlayıcısı konumunda olan sektör ve ürün gruplarında faaliyet gösteren girişimler, Teknolojik derinliği olan, yüksek katma değer yaratan, patentli ürün geliştirme potansiyeline sahip ya da özgün Ar-Ge faaliyeti bulunan firmalar, İstihdam yaratma potansiyeli olan, karbon ayak izini azaltma gibi sosyal ve çevresel fayda sağlayabilecek kritik projelere odaklanan girişimler”

Sağlanan finansman ile desteklenecek yatırım konuları ise şöyle sıralandı:

“Otomotiv, mobilite, batarya teknolojileri, enerji depolama, akıllı ulaşım sistemleri, elektrikli araç bileşenleri, otomobil sensör teknolojileri, yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş, malzeme teknolojileri ve sürdürülebilir üretim çözümleri alanlarında faaliyet gösteren girişim şirketleri ile otomotiv sektörüne dolaylı katkı sağlayan ileri imalat, yapay zekâ, veri analitiği, yeşil teknoloji ve döngüsel ekonomi uygulamaları geliştiren girişimler”