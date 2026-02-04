Otomotiv pazarı 2026’ya hızlı başladı

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Sektör temsilcileri, ötelenen talebin devreye girmesinin yanı sıra kampanyalar ve yatırım amaçlı alımların bu artışta etkili olduğunu belirtti. Araç kiralama şirketlerinin alımları da satışları destekleyen bir diğer unsur oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 yılı ocak ayında otomotiv satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 9,14 artarak 61 bin 055 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise geçen ay yıllık bazda yüzde 12,56 yükselerek 14 bin 307 adet seviyesine ulaştı. Böylece son 10 yılda, 2024’ün ardından en iyi ikinci ocak ayı satışı yapıldı. Ocak 2024’te pazar büyüklüğü 79 bin 700 seviyesindeydi. Buna göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına kıyasla yüzde 77 arttı.

Çevreci araçlar benzinliyi solladı

Otomobil pazarında elektrikli ve hibrit modellerin toplam satışları 30 bin adedi aşarak ilk kez benzinli araçları geride bıraktı. Hibrit otomobiller 18 bin 774 adetle yüzde 30,7 pay alırken, elektrikli araçlar 11 bin 304 adetle yüzde 18,5 paya ulaştı. Böylece çevreci motor seçeneklerinin toplam payı yüzde 49,2’ye çıktı. Benzinli otomobiller ise 26 bin 671 adet ve yüzde 43,7 payda kaldı.

Lüks araçların payı geriledi

Ocak ayında D–E–F segmentlerinden oluşan lüks sınıfta satışlar geçen yılın aksine bu yıl yatay seyretti. 2025’te 9 bin 904 adet olan satışlar 2026’da 9 bin 923 adede çıktı. Buna karşın toplam pazardaki payı yüzde 17,7’den yüzde 16,3’e geriledi. Alt segmentlerde ise özellikle B ve C sınıflarındaki artış dikkat çekti; A–B–C grubunda satışlar 5 bin adedin üzerinde yükseldi.

“Umut verici başlangıç oldu"

Satış rakamlarını değerlendiren ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “75 bin 362 adetlik satışla ortaya çıkan bu tablo, yılın geneline dair beklentiler açısından da umut verici bir başlangıç oldu. Mevcut dinamikler korunursa, 2026’yı geçtiğimiz yıla benzer bir seviyede tamamlayabiliriz. Türkiye’nin yüksek nüfusu, artan mobilite ihtiyacı ve yaşlanan araç parkının yenilenme ihtiyacı gibi faktörler pazardaki talebi canlı tutuyor. 2026’yı değerlendirirken ilk yarıyı ve ikinci yarıyı ayrı ayrı okumak gerekiyor. İlk yarının, 2025 temposuna yakın seyredeceğini öngörüyoruz. Otomotiv pazarının 1.2–1.3 milyon adet bandında kalıcı hale geldiğini söyleyebiliriz. Türkiye pazarının bu rakamların üstüne çıkacak çok daha güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, bin kişiye düşen otomobil sayısının Avrupa ortalamasının yaklaşık dörtte biri seviyesinde olmasıyla ölçebiliriz. Bu da otomobil talebinin devam edeceğini gösteriyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için otomobilin daha ulaşılabilir olması önem taşıyor” dedi.