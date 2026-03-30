Otomotiv pazarı frene bastı, savaş zammı yolda

AYSEL YÜCEL

EKONOMİ gazetesine konuşan sektör temsilcileri, jeopolitik gelişmelerin hem tüketici hem de filo tarafında temkinli bir bekleyişe yol açtığını, iç pazarda temponun belirgin şekilde düştüğünü dile getirdi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) yetkilileri pazarda yavaşlamayı doğrularken, mart ayında yüzde 15’e yakın daralmaya işaret etti. Geçen yıl mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 116 bin 900 adetle rekor kırmıştı. Bu yılın mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 100 bin adedin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Biz de pazardaki yavaşlamayı gözlemliyoruz. Şu an için fiyatlarda bir artış yok, kampanyalar devam ediyor ancak ileriye dönük riskler talebi bir miktar geri çekiyor. Benzer tabloyu hem kendi satışlarımızda hem de genel pazarda görüyoruz” dedi. Orta vadede maliyet baskısının artabileceğine işaret eden Kılıçer, “Petrol fiyatlarının yükselmesi ve enflasyonun etkisiyle distribütörlerin fiyatlara dokunmak zorunda kalabileceğini düşünüyorum. Bu da talebi bir miktar daha aşağı çekebilir. Petrol fiyatlarındaki artış, üretim, lojistik ve sigorta maliyetlerini doğrudan etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ticari kredi faizlerindeki artış pazara negatif yansıdı

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, savaş öncesinde pazarın daha güçlü bir görünüm sergilediğini ancak son gelişmelerle birlikte talebin zayıfladığını söyledi. Gülan, “Mart ayında 100 bin adedin üzerinde bir satış beklentisi vardı. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte alternatif yatırım araçlarına yönelim arttı, talep zayıfladı. Mevcut tabloda mart ayının 97-100 bin adet seviyesinde kapanmasını bekliyoruz” dedi.

Finansman tarafındaki değişime de dikkat çeken Gülan, “Filo şirketleri daha düşük faiz beklentisiyle alımlarını ötelemişti. Ancak kredi maliyetlerinin artmasıyla bu planlar değişti. Ticari kredi faizlerinin 36-37 seviyelerinden 42-43 bandına çıkması pazarı doğrudan etkiledi” diye konuştu. Şubat ayında otomotiv pazarı uzun bir aranın ardından daralmıştı. ODMD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,97 daralarak 88 bin 39 adet oldu.

Elektrikli araçlara yönelim hızlanıyor

Ortadoğu’da yaşanan gerilimle birlikte artan yakıt fiyatları, tüketici ve şirketleri alternatif mobilite çözümlerine yönlendiriyor. Sektör temsilcileri, özellikle şirket araçlarında elektrikli modellere geçişin hızlandığını belirtiyor. Otomotivciler, geçen yıl başlayan elektrikli araçlara yönelik trendin 2026’da ivme kazanarak devam etmesini bekliyor.

Maliyet tarafındaki belirsizlik artıyor

Sektör temsilcileri, üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışın fiyatlar üzerinde belirgin bir baskı yarattığını belirtiyor. Özellikle petrokimya ve plastik aksam maliyetlerindeki yükseliş ile taşıma giderlerindeki artışın, otomobil fiyatlarına yansıma riski taşıdığı ifade ediliyor. Olası bir çip krizi ihtimali de maliyet tarafındaki belirsizliği artırırken, ikinci el pazarında ise durgunluk dikkat çekiyor. Tüm bu unsurların birleşmesi, önümüzdeki dönemde otomobil fiyatlarında yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğine işaret ediyor.