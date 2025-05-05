Otomotiv pazarı nisanda yüzde 39 büyüdü: Satışlar 100 bini aştı

2025 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Nisan ayına göre yüzde 38,8 artarak 105.352 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,0 artarak 85.411 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 37,8 artarak 19.941 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 61,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 34,6 arttı.

Yılın ilk 4 ayında büyüme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında artarak 381.636 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 4,9 oranında artarak 309.204 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,4 azalarak 72.432 adet oldu.

Pazarın yüzde 81,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 171.562 adetle yüzde 55,5 pay, B segmenti otomobiller 79.242 adetle yüzde 25,6 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 60,7 pay, 187.660 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,9 pay ve 70.852 adet satış ile Sedan, yüzde 15,3 pay ve 47.408 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Elektrikli otomobillerin payı arttı

Benzinli otomobil satışları 149.500 adetle yüzde 48,3 pay, Hibrit otomobil satışları 88.856 adetle yüzde 28,7 pay, Elektrikli otomobil satışları 42.856 adetle yüzde 13,9 pay ve Dizel otomobil satışları 26.155 adetle yüzde 8,5 pay, Otogazlı otomobil satışları 1.837 adetle yüzde 0,6 pay aldı.

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 75,7 artarak yüzde 11,6 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 157,8 artarak yüzde 2,3 pay aldı.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 22,5 azalarak yüzde 56,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,5 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 20,3 artarak yüzde 0,3 pay aldı.