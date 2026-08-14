Otomotiv pazarında durgunluk sürüyor

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, haziran ayında 914.918 TL olan ortalama ilan fiyatı temmuz ayında 917.614 TL’ye yükseldi. Ancak nominal fiyatlardaki sınırlı artışa karşın, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar aylık bazda %1,46 geriledi

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “Haziran ayında pazarda durağanlık devam ediyordu. Temmuzda ise tablo daha da zayıfladı. Henüz resmi veriler açıklanmamış olmakla birlikte, ikinci el araç satışlarının bir önceki aya göre yaklaşık %7-8 civarında gerilediğini tahmin ediyoruz. ODMD verilerine göre sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarı da temmuzda aylık bazda %23 daraldı.

Dolayısıyla temmuz hem sıfır hem de ikinci el otomobil pazarının küçüldüğü bir ay oldu. Yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimdeki zorluklar talebi baskılarken, sıfır araç tarafındaki kampanyalar da ikinci el pazarını etkilemeye devam ediyor. İlan fiyatlarında nominal artış görsek de reel fiyatlardaki gerileme sürüyor. Yaz sonuna kadar benzer tablonun devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

26 yıldır 2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un temmuz ayı ilanlarında diğer trendler ise şöyle gelişti:

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller Temmuz ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında ise temmuz ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

1.000.000 TL altı araç ilanları ağırlığını koruyor arabam.com verilerine göre, temmuz ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %31 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar %26, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler %19, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler %10, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise %14'ünü oluşturdu.

İlanlardaki yaş aralıkları Temmuz ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, 1,6 puan artarak %26,1’e yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı %16,4 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı %30,4 oldu. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı %11,2 olarak kaydedildi. 20 yaş ve üzerindeki araçların ilan oranı ise bir önceki aya göre 1,6 puan düşüşle %15,9 olarak kaydedildi. Yakıt tipine göre araçların ilan oranları arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, temmuz ayında benzinli araçların ilan oranı bir önceki aya göre 2 puan artarak %34,4 olarak gerçekleşti. Dizel araçların ilan oranı ise 1,5 puan azalarak %43,9'a geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı %1,5, hibrit araçların ilan oranı ise %2,4 olarak kaydedildi. LPG'li araçların ilan oranı da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %17,9'a geriledi.

Vites tipine göre araçların ilan oranları

Temmuz ayında otomatik vitesli araç ilanlarında artış gözlemlendi. arabam.com verilerine göre otomatik vitesli araçların ilan oranı, bir önceki aya göre 3 puan artarak %35'e yükseldi. Düz vitesli araçlar ilanların %50'sini oluştururken, yarı otomatik vitesli araçlar ise ilanların %15'ini oluşturdu.