Otomotiv piyasası nisan ve mayısta iki ay üst üste daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adete gerileyerek art arda ikinci defa düşüş kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre otomobil satışları yüzde 8,2 azalarak 80 bin 260 adete, hafif ticari pazarı ise yüzde 17 azalarak 20 bin 045 adete indi.

Akaryakıt motorlu araç pazarındaki daralmaya karşılık görece daha düşük vergili olan saf elektrik motorlu araç pazarında 2023 döneminde başlayan artış devam etti.

Saf elektrikli araç satışları yüzde 220 artışla Mayıs'ta 7 bin 349 adet olurken, 12 aylık toplama bakıldığında 85,478 adet ile otomobil pazarının yüzde 8,5'ine ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Nisan ayında yüzde 22,3, otomobil pazarı yüzde 20,61, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 oranında azalmıştı.

Böylece otomotiv pazarında satışlar iki ay üst üste gerilemiş oldu.