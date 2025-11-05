Otomotiv satışları, 10 ayda 1 milyon adedi aştı

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları ilk kez ekim ayı sonunda 1 milyon adet satış barajını aştı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 116 bin 149 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 19,87 artışla 90 bin 695 adede yükselirken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17,78 artışla 25 bin 454 adet olarak kayıtlara geçti. Böylece hem ekim ayında hem de 10 aylık dönemde satışlar rekor seviyeye ulaştı. ODMD verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 10,2 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede ulaştı. Otomobil satışları Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 10,98 artarak 833 bin 382 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,23 büyüyerek 210 bin 414 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, son 10 yılın ekim ayı ortalamasına göre yüzde 60,2 oranında büyüdü. Otomobil pazarı bu dönemde yüzde 61,5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55,7 oranında artış gösterdi. Bu tablo, Türkiye otomotiv pazarının tarihsel ortalamaların çok üzerinde seyrettiğini ortaya koydu.

Elektrikli satışları hız kesmiyor

Yılın ilk 10 aylık döneminde elektrikli araç satışlarındaki artış dikkat çekti. ODMD verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde elektrikli araç pazarı yüzde 113 büyüyerek 148 bin adetlik satışa ulaştı. Böylece elektrikli otomobiller, toplam pazarın yüzde 18’ini oluşturdu. Yılsonunda elektrikli araç satışlarını 190 bin adede yaklaşacağı öngörülüyor. Sektör temsilcileri yılsonunda otomotiv satışlarının satışların 1,3 milyon adedi aşacağını öngörüyor.

1 milyon 350 bin satışa ulaşılması bekleniyor

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Otomotiv sektöründe dönemsel olarak satışların oldukça hareketli geçtiği aylara girildiğini belirterek, “Bu yıl da benzer bir tablo var ve Ekim ayında pazar, geçtiğimiz yıla göre yüzde 19,4’lük bir artışla 116 binin üzerinde bir adetle kapandı. Bu rakamlarla birlikte Ekim ayında da bir rekor gelmiş oldu” açıklamasını yaptı.

Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü: “Son aylarda tahmin ettiğimiz gibi bu hızın devam edeceği görülüyor. Kasım ve Aralık, zaten dönemsel olarak en yüksek satışların gerçekleştiği iki ay olacaktır. Pazarın mevcut hızını değiştirecek herhangi bir beklenmedik gelişme yaşanmazsa, büyüklüğün yıl sonunda 1 milyon 350 bin adet civarında bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu da bugüne kadar hiç olmamış bir pazar hacmi olacak ve yılın ciddi bir farkla rekor satış adediyle kapanacağını söyleyebiliriz. Artan bir nüfus var ve mobiliteye olan ihtiyaç azalmıyor. Buna ek olarak, her ne kadar geride kalmış gibi görünse de pandemide yaşanan araç bulunamama sürecinin etkisinin, özellikle araç yenilemelerde hâlâ devam ettiğini düşünüyoruz. Pazarın yüksek hızına etki eden bir diğer faktör ise araç parkımızın oldukça yaşlı olması ve yenileme dönemine girmiş bulunması. Tüm bu unsurların birleşimiyle birlikte bugün yaşadığımız rekor büyüklüğe ulaşmış durumdayız.”