Otomotiv satışları tam gaz

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.7 artışla 103,929 adete çıktı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılı Mart ayına ilişkin otomotiv verilerini paylaştı.

Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart ayında yüzde 61,7, otomobil pazarı yüzde 57,9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 75,3 oranında artış kaydetti.

Böylece söz konusu dönemde toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 61,7 artarak 103 bin 929 adet oldu.

Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 57,9 artarak 79 bin 226 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 75,3 artarak 24 bin 703 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 50 arttı. 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 47,9, hafif ticari araç pazarı da yüzde 57,4 arttı.

İlk üç ayda toplam satışlar yüzde 55,2 arttı

ODMD’nin verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 oranında artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil satışları, yüzde 50,1 oranında artarak 175 bin 421, hafif ticari araç satışları da yüzde 71,9’luk artışla 60 bin 550 adet oldu.