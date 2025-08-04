Otomotiv satışları temmuz ayında 100 bini aştı

ÖTV düzenlemesi öncesinde otomotiv satışları, temmuz ayında da 100 bin adedin üzerinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, temmuz 2025'te otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14,55 artarak 107 bin 718 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları %14,71 artışla 84 bin 195 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise %13,96 artarak 23 bin 523 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,9 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 56,7 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,1 arttı.

7 ayda satışlar 715 bini aştı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 715 bin 695 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 6,68 oranında artarak 572 bin 198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143 bin 497 adet oldu.

Elektrikli otomobillerde patlama yaşandı

Motor tipine göre dağılımda benzinli araçlar %46,5 (266.095 adet) ile liderliğini korusa da hibrit otomobiller %26,8 payla (153.363 adet) ciddi bir ivme yakaladı. Elektrikli otomobil satışları ise %18,1’lik payla 103.310 adede ulaşarak segmentin yükselen yıldızı oldu. Dizel araçların payı %8, otogazlı modellerin payı %0,7 olarak açıklandı.

Elektrikli araçlarda 160 kW altı modellerin satışı %108,6 artarken, 160 kW üzerindeki yüksek performanslı modellerde bu artış %233,2’ye ulaştı.

SUV’ların yükselişi devam ediyor

Gövde tipinde SUV modelleri açık ara farkla öne çıkmaya devam ediyor. SUV araçlar, toplam otomobil satışlarının %62,6’sını oluştururken (357.984 adet), sedan araçlar %22,2 (126.928 adet), hatchback modeller ise %14,4 (82.184 adet) pay aldı.

Segment lideri C sınıfı araçlar

Vergi avantajlı A, B ve C segmentlerinin toplam pazardaki payı %81,5 olarak ölçüldü. En büyük payı %55,6 ile C segmenti (318.343 adet) alırken, B segmenti %25,4’lük payla (145.595 adet) ikinci sırada yer aldı.