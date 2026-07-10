Otomotiv sektörü Gümrük Birliği düzenlemesinde revize bekliyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2026’nın ilk yarısına ilişkin sektörde pazar ve üretim verilerini paylaştı. Bu kapsamda ihracat 6 aylık dönemde %4 artarken, üretimde %6’lık daralma gerçekleşti. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, bayram tatilleri ve idari izinlerin geçen yılın 6 aylık dönemine nazaran bu yıl daha fazla olduğunu ve bu durumun otomotiv üretimini de olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Bu durumun geçici olduğunu ve yılın geri kalanında üretimin pozitife döneceğini kaydeden Eroldu, “Üretim tarafında bakışımız olumlu. İlave olarak iç pazarda yerli oranımız artış gösteriyor. Geçen yıl %29 olan iç pazar payı bu yıl 5 puan artarak %34’e yükseldi. Yeni yatırımlarla bu oranın artacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Yerli payının artmasına bağlı olarak dış ticaret dengesinde de belirgin bir iyileşme gerçekleştiğine işaret eden Eroldu, 149 milyon dolar olan dış ticaret açığının pozitife dönerek yaklaşık 2 milyar dolar fazlaya döndüğünü kaydetti.

Otomobil %16, traktör üretimi %36 geriledi

Ticari araç, midibüs ve kamyon üretiminde 2026’da pozitif bir görünüm var. Traktör ve otomobil üretiminde ise sırasıyla %36 ve %16’lık düşüş olduğuna dikkat çeken Eroldu, “Sektördeki toplam kapasite kullanım oranı ise %62 seviyelerinde. Bu iyi bir oran değil, kur ve enflasyon makası konusunda üzerimizde ciddi bir baskı var. Yatırımlarımızı devreye aldıkça kapasite kullanım oranlarımızın daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi. Sektör olarak ilk yarıyılda toplam ihracatın %17,5’lik kısmını gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Eroldu, “İhracatta geçen yıla nazaran %4’lük artış yakaladık. İlk altı aylık dönemde ise 20,8 milyar dolarlık ihracat yaptık. Böylece 20 milyar dolar barajını aşmış olduk” şeklinde konuştu.

Taslakta Gümrük Birliği çelişkisi

Avrupa Birliği Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı’nın Türk otomotiv sektörüne olası etkilerine değinen Eroldu, “Tasarımın kapsamında tam elektrikli, şarj edilebilir elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araçlar var. Taslağa bakıldığında Gümrük Birliği ülkeleri de bunun içerisinde yer alıyor. Ancak detaylara bakıldığında içerikle maddeler arasında bir uyumsuzluk var. Sonraki maddeler bakıldığında ilgili araçlar AB sınırları içerisinde üretilmiş olma koşulu isteniyor. Bir yandan Gümrük Birliği ülkeleri kapsam içine alınırken, üretimi AB içerisinde yapmayan ülkeler kapsam dışında bırakılıyor, bu sektör için ciddi bir sorun. Bu konuyla ilgili en azından Gümrük Birliği ibaresinin geçtiği ülkelere ilişkin tutarlı bir düzenleme yapılmalı. Bu haliyle karşımızda Türk otomotiv sanayisini olumsuz yönde etkileyecek bir taslak var” dedi. Eroldu, mevcut taslağın düzeltilmesi için kamu ve STK’larla birlikte çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Avrupa, %70’lik komponent şartı istiyor

Üretimin AB sınırlı içerisinde yapılmış olsa bile bu ürünlerin %70’inin AB sınırları içerisinde tedarik edilme şartının sektördeki yerli tedarik zinciri için bir tehlike oluşturduğunun altını çizen Eroldu, “Bu durumu rekabet açısından otomotiv yan sanayii için büyük bir tehdit olarak görüyoruz. Orta ve uzun vadede ana sanayi de bu durumundan olumsuz yönde etkilenecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Avrupa arasında ciddi bir entegrasyon olduğunu kaydeden Eroldu, “Biz AB otomotiv pazarının tamamlayıcısı bir ülkesiyiz. Rekabetten çok ortada da bir tamamlayıcılık var” diye konuştu.