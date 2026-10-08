Otomotiv sektöründe 500 milyon euroluk anlaşma: Forvia siparişleri açıkladı

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Fransız otomotiv parça üreticisi Forvia Hella, EnergyCore çözümleri kapsamında iki önemli sipariş aldı. Amerika ve Avrupa merkezli iki otomobil üreticisinden gelen siparişlerin toplam değerinin yaklaşık 500 milyon euro olduğu bildirildi. Bu tutarın yaklaşık 560 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi.

Siparişlerin detayları paylaşılmadı

Forvia, anlaşma sağlanan iki otomobil üreticisinin isimlerini açıklamadı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, iki müşteriden alınan toplam sipariş hacminin üç haneli milyon euro seviyesinin orta bölümünde bulunduğu ifade edildi.

EnergyCore çözümleri öne çıkıyor

Siparişler, Forvia Hella’nın EnergyCore ürün ailesi kapsamında verildi. Şirketin açıklamasına göre projeler arasında ilk kez alınan 3'ü 1 arada yüksek voltajlı batarya yönetim sistemi ile 48 voltluk PowerPack çözümü bulunuyor. Bu sistemlerde farklı işlevlerin daha bütünleşik bir yapı içerisinde bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Araçlarda maliyet ve alan avantajı hedefleniyor

Forvia Hella, EnergyCore çözümlerinin araçlardaki sistemlerin daha kompakt biçimde bir araya getirilmesine olanak sağladığını belirtiyor. Şirket, bu yaklaşımın araçlarda maliyet ve karmaşıklığın yanı sıra ağırlık ve ihtiyaç duyulan alanın azaltılmasına katkı sağlamasını amaçlıyor.

İki farklı pazardan sipariş geldi

Yeni siparişlerin Amerika ve Avrupa’daki otomobil üreticilerinden gelmesi, Forvia Hella’nın EnergyCore çözümlerinin farklı pazarlardaki kullanım alanını genişletmesi açısından dikkat çekiyor. Şirketin aldığı iki siparişin toplam büyüklüğü yaklaşık 500 milyon euro olarak açıklandı. Ancak anlaşmaların hangi üreticilerle yapıldığına ilişkin isim bilgisi paylaşılmadı.