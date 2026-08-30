Otomotiv sektörünün devleri anlaştı: Ortak yazılıma geçiyorlar

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Küresel otomotiv pazarında artan teknoloji rekabeti ve dönüşüm baskısı, Japon üreticileri stratejik ortaklıklara yönlendiriyor. Nikkei Asia'nın aktardığı bilgilere göre Honda Motor ve Nissan Motor, 2029 yılı itibarıyla üretecekleri yeni araçlarda yer alacak ortak bir işletim sistemi (OS) ve araç içi bilgisayar geliştirmek üzere pazartesi günü resmi anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Yazılım tanımlı araçlar ön planda

Hazırlanan iş birliği protokolü, otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen ve akıllı telefonlar gibi uzaktan güncellenebilme imkanı sunan "yazılım tanımlı araçlar" (SDV) üzerine odaklanıyor. Ortaklık kapsamında Honda ve Nissan, hem araç içi yazılımı hem de bu yazılımın çalışacağı donanım altyapısını birlikte inşa edecek.

Geliştirilecek yeni işletim sistemi ve elektronik kontrol ünitesi (ECU) ağırlıklı olarak Nissan teknolojisine dayanacak, Honda ise geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak. Hazırlanacak sistem; elektrikli araçlar (EV), hibritler ve geleneksel benzinli otomobillere kolayca entegre edilebilecek esnek bir mimariye sahip olacak.

7,3 milyonluk satış hacmi ve maliyet avantajı

Sürece, Nissan’ın kısmen hissedarı olduğu Mitsubishi Motors’un da katılması bekleniyor. Mitsubishi'nin yeni araç içi teknolojiyi kendi modellerinde kullanmayı değerlendirdiği öğrenildi. Üç dev markanın toplam küresel satış hacmi dikkate alındığında devasa bir ölçek ekonomisi ortaya çıkıyor:

Ortak Satış Gücü: Honda, Nissan ve Mitsubishi’nin toplam küresel satışı 7,3 milyon araca ulaşıyor.

Maliyet Verimliliği: İşletim sistemi ve kontrol ünitelerinin milyonlarca araçta ortak kullanılması, Ar-Ge ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

Veri İnovasyonu: Milyonlarca araçtan elde edilecek sürüş ve kullanım verileri, gelecekteki yazılım güncellemeleri ve yeni teknolojilerin geliştirilmesinde aktif olarak değerlendirilecek.

Birleşme görüşmelerinden proje ortaklığına

İki dev marka, Mart 2024'te yazılım tanımlı araçlar başta olmak üzere stratejik ortaklık fırsatlarını araştıracaklarını duyurmuş ve temel araştırmalarda birlikte çalışmaya başlamıştı.

Süreç içerisinde iki şirket, kapsamlı bir birleşme seçeneğini masaya yatırmış ancak yürütülen görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. O tarihten bu yana birleşme yerine proje bazlı stratejik iş birliklerine odaklanan Honda ve Nissan, bu yeni hamle ile küresel pazardaki rekabet güçlerini ve teknolojik bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyor.