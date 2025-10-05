Otomotiv sektörünün eylül ihracatı 3,6 milyar doları geçti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının öncü sektörü olan otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 artarak 3 milyar 661 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv sektörünün ocak-eylül dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış göstererek 30 milyar 205 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece sektörün Türkiye ihracatındaki payı yüzde 16,2 oldu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 arttı

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin eylül ayı ihracatı yüzde 5 artışla 1 milyar 416 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı eylülde yüzde 1 düşerek 1 milyar 77 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 55 artışla 697 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 30 artışla 258 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 25 düşüşle 185 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin eylül ayı ihracatı ise 28 milyon dolar olarak açıklandı.

Almanya'ya ihracat yüzde 44 arttı

Eylül ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 44 artışla 608 milyon dolar oldu.

Fransa yüzde 32 artış ve 459 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a ise geçen ay yüzde 16 düşüşle 368 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Eylülde 'eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar' ve 'otobüs-minibüs-midibüs' ürün gruplarında çift haneli artış kaydettik. Almanya'ya yüzde 44, Fransa'ya yüzde 32, İspanya'ya yüzde 77 ihracat artışımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.