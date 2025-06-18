Otomotiv sektörünün geleceği Bursa’da konuşuldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri ile Otomotiv Konseyi iş birliğinde, Bilişim Vadisi, Deloitte Türkiye ve MEXT Teknoloji Merkezi stratejik ortaklığında düzenlenen Next Level Uludağ Zirvesi Bursa Business School’da başladı. İş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School ev sahipliğinde, “Otomotiv Sektöründe Yapay Zeka Entegrasyonu ve Gelecek Stratejileri” temasıyla gerçekleştirilen ve iki gün sürecek zirvenin açılış programına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın ve Konsey Başkan Yardımcısı İdris Doğrul ile BTSO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinin yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcileri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın tarih boyunca sanayi devrimleriyle büyük değişimlere sahne olduğunu söyledi. Buhar gücüyle başlayan yolculuğun elektriğin üretime entegre edilmesiyle ivme kazandığını ve dijitalleşmeyle yön değiştirdiğini ifade eden Başkan Burkay, “Her sanayi devrimi, ekonomileri, toplumları ve yaşam biçimlerini kökten dönüştürdü. Ancak geldiğimiz noktada artık bambaşka bir düzlemdeyiz. Bugün yaşanan dönüşüm, önceki dönemlerden farklı olarak, aylara hatta günlere sıkışan bir hızla gerçekleşiyor. Telefonun 50 milyon kullanıcıya ulaşması 75 yıl sürdü. Radyo 50 milyon kullanıcıya 38 yılda ulaştı. İnternet bunu 4 yılda başardı. ChatGPT gibi yapay zeka algoritması ise sadece 2 ayda bu eşiği aştı. Artık müthiş bir hız var. Bu dönemde gelişmeleri takip eden değil, istikamet belirleyen konumda olmamız gerekiyor.” dedi. Bursa Business School’u bu anlayışla hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, “Uludağ’ımızın kalbinde, tarihi kimliği ve benzersiz fiziki imkanlarıyla birlikte Bursa Business School’u iş dünyamızın dönüşüm merkezi konumuna getirdik. Enerjiden çevreye, dirençli şehirlerden girişimciliğe kadar uzanan birçok alanda düzenlediğimiz zirvelerle köklü bir zihniyet dönüşümünü burada iş dünyası olarak hep birlikte inşa ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu zirvenin de başta otomotiv sektörü olmak üzere Bursa’mızın ve ülkemizin vizyonunu küresel düzleme taşıyacağına inanıyorum” dedi.

“Teknoloji ve yenilikçilik Bursa’nın genetik kodlarında var”

Sanayi tarihi boyunca otomotiv sektörünü stratejik olarak değerlendiren ülke ve şehirlerin küresel rekabette öne geçtiğine dikkati çeken Başkan Burkay, Türkiye’de bu dönüşüme liderlik eden kentlerin başında Bursa’nın geldiğini ifade etti. Bursa’nın Türkiye’de otomotiv sanayisinin ilk adımlarını atan şehir olduğunu anımsatan Başkan Burkay, “Otomotiv endüstrisinin varlığıyla Bursa’da üretim kültürü, mühendislik disiplini, tedarik ağı ve bir sanayi ruhu inşa edildi. Bursa bugün Türkiye’nin toplam otomotiv üretiminin ve ihracatının neredeyse yarısını karşılıyor. Yüzlerce ana ve yan sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Bursa, aynı zamanda, AR-GE, inovasyon ve ileri teknolojilerde sektöre yön veren bir merkez konumunda yer alıyor. Bu yüzden bizler, Bursa olarak farklı düşünmek ve her dönemde yenilikçi olmak zorundayız. Çünkü bu vizyon, bu kentin genetik kodlarında var. Bu şehir, tarih boyunca üretmekle yetinmedi; ürettiğine anlam, değer ve yön katarak bugünlere ulaştı” şeklinde konuştu.

Otomotiv sektörünün artık yalnızca motor ve çelikle tarif edilebilecek bir endüstri olmadığını belirten Burkay, yeni nesil araçların veriyle çalışan, yazılımla öğrenen, yapay zekâ ile karar veren akıllı sistemlere dönüştüğünü kaydetti. Bu vizyonun Türkiye’deki en somut yansıması Togg’un Bursa’da hayata geçmesinin önemine vurgu yapan Başkan Burkay, “Togg’un üretim merkezi olarak Bursa’nın tercih edilmesi stratejik bir tercihtir. Çünkü bu şehir, yüksek teknolojili üretim kültürü ve insan kaynağı donanımına sahiptir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de bu dönüşüme güçlü altyapılarla liderlik ediyoruz. BUTEKOM, ULUTEK Teknopark, Yeni Nesil Araç Mükemmeliyet Merkezi ve diğer projelerimizle sektörlerimizin rekabetçiliğini güçlendiriyoruz. Bursa’nın sektörde geleceği şekillendirmeye aday bir şehir olmanın ötesinde, oyunun kurallarını yeniden yazabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz.”

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“Bursa dönüşümün izleyicisi değil yön vereni olmalıdır”

BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, otomotiv sektörünün dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde küresel bir dönüşümün merkezinde yer aldığını belirterek, “Artık araçlar sadece ulaşım aracı değil aynı zamanda akıllı cihazlara dönüştü. Yapay zeka, bu dönüşümün en kritik bileşeni. Sektör olarak bu değişimin sadece izleyicisi değil, oyun kurucu ve hızlandırıcısı olmalıyız.” dedi. Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin, sektörde yalnızca yenilik değil, yıkıcı dönüşümler de oluşturacağını belirten Eren, “Bu teknolojiler iş dünyası için hem riskler hem de büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Geleneksel ekonomide faaliyet gösteren şirketlerin en büyük endişesi, yılların birikimini, yenilikçi bir girişimin birkaç yılda sarsması. Önümüzdeki dönemde birçok sektör liderliği, yapay zekayı en iyi kullanan şirketlere geçecek.” diye konuştu. “Bu yıkıcı değişimi getiren şirketler, klasik ekonomi modelini sürdürenlerden değil, dönüştürücü fikirlere sahip yenilikçi şirketlerden çıkacak” diyen Eren, bu bağlamda Tesla, BYD ve Xiaomi gibi markaların sektördeki yeni güç odakları haline geldiğini ifade etti.

“Gelecek teknolojiye yön verenlerin olacak”

Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, konuşmasında, teknolojik dönüşümün sektörler üzerindeki etkisine dikkat çekti. “Bugün sadece Bursa sanayisi için değil, Türkiye için de stratejik önemde olduğunu düşündüğümüz bir konuda önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz” diyen Akın, otomotiv endüstrisinin hem ihracat hem de istihdam açısından Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurguladı. İş dünyasının bu dönüşüm sürecini yakalaması gerektiğini belirten Akın, “Dünya bilgiye dayalı teknolojilerle dönüşürken, biz de bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu nedenle bugün burada, otomotivde yapay zeka entegrasyonunu konuşmak için bir araya geldik.” diye konuştu.