Otomotiv üretimi kasımda hız kesti

Otomotiv üretimi kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 138 bin 735 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında üretim 133 bin 469 adet seviyesindeydi.

Otomotiv Sanayi Derneği(OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil üretimi yüzde 15,4 artışla 96 bin 922 adede çıktı. Geçen yılın aynı ayında üretim 83 bin 999 adet olmuştu.

Otomotiv pazarı yüzde 38,2 büyüyerek 119 bin 529 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 54,4 büyümeyle 91 bin 424 adet olarak belirlendi.

Otomotiv ihracatı yüzde 2,8 düşüşle 94 bin 143 adet, otomobil ihracatı yüzde 1,0 düşüşle 61 bin 361 adet oldu.

Ocak-Kasım döneminde artış yüzde 12

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam üretim yüzde 12, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 349 bin 79 adet, otomobil üretimi ise 876 bin 251 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 1 milyon 119 bin 300 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 66 oranında arttı ve 840 bin 925 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde üretim yüzde 4, hafif ticari araç grubunda yüzde 7 azalırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 20 arttı. Ocak-Kasım dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 40, ağır ticari araç pazarı yüzde 22 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 44 arttı.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 6 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 18 oranında arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 926 bin 223 adet, otomobil ihracatı ise 601 bin 665 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 15, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 32,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 24 artarak 9,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 20 artarak 9,1 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.