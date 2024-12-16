Otomotiv üretimi kasımda yüzde 15,4 geriledi

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan rapora göre, geçen yıl kasım ayında 138 bin 735 adet olan üretim, bu yıl aynı ay 117 bin 377 adet oldu.

Otomobil üretimi ise yüzde 17,4 azalarak 96 bin 922 adetten 80 bin 58 adede indi.

Otomotiv pazarı yüzde 3,5 artışla 91 bin 424 adetten 94 bin 595 adede, otomobil pazarı yüzde 4,7 artışla 119 bin 527 adetten 125 bin 132 adede çıktı.

İhracat otomotivde yüzde 5,1 düşüşle 91 bin 19 adetten 89 bin 187 adede inerken, otomobilde yüzde 1,1 artışla 61 bin 237 adetten 61 bin 882 adede yükseldi.

Dolar bazında otomotivde ihracat yüzde 0,5 düşüşle 3 milyar 183,8 milyon dolar, euro bazında yüzde 1,6 düşüşle 2 milyar 916,3 milyon euro oldu. Otomobilde dolar bazında yüzde 11,2 artışla 1 milyar 47,8 milyon dolar, euro bazında yüzde 9,8 artışla 959,8 milyon euro olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım dönemi

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8, otomobil üretimi ise yüzde 6 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 239 bin 944 adet, otomobil üretimi ise 822 bin 361 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalara 1 milyon 109 bin 117 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı geçen yıla göre yüzde 0,6 artarak 845 bin 530 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde üretim yüzde 12, hafif ticari araç grubu yüzde 10, ağır ticari araç grubu yüzde 25 azalmıştır. Ocak-Kasım dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 10 azaldı.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla göre yüzde 1, otomobil ihracatı da yüzde 1 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 915 bin 446 adet, otomobil ihracatı ise 593 bin 562 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 3 ve euro bazında yüzde 2 oranında arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 33,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 2 artarak 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 artarak 9,2 Milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.