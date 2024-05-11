Otomotiv üretimi yüzde 1 düştü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Nisan ayında resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretimde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 2 artış sağlayan otomobil üretimi ise 300 bin 109 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 4 ayında üretim yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 geriledi.

Ticari araç pazarı da daraldı

2023 yılının ilk 4 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5 azaldı. Yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında artarken, otomobil ihracatı paralel seyretti.

Bu dönemde, toplam ihracat 332 bin 664 adet, otomobil ihracatı ise 206 bin 187 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024’ün 4 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 386 bin 538 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 17’lik artış sağladı ve 294 bin 837 adede ulaştı.

İhracat 11,9 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılına göre yüzde 3 oranında artarak 11,9 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 10,9 milyar euro olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,4 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2,6 oranında arttı.