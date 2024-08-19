Otomotiv üretiminde yüzde 5'lik düşüş

Otomotivde para politikasında sıkı duruş ve makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle talep tarafında düşüş ivmesi dikkat çekerken, arz tarafından gelen sinyaller de gerilemeye işaret etti.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Temmuz ayı sektör raporuna göre, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim yüzde 5, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 2 oranında azaldı.

Bu dönemde, toplam üretim 823 bin 636 adet, otomobil üretimi ise 542 bin 177 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre paralel seviyede 698 bin 368 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında arttı ve 536 bin 351 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde üretim yüzde 12, hafif ticari araç grubu yüzde 11, ağır ticari araç grubu yüzde 18 azaldı.

Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 11, hafif ticari araç pazarı yüzde 11, ağır ticari araç pazarı yüzde 9 azaldı.

İhracatta durgun tablo

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında azaldı, otomobil ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 581 bin 865 adet, otomobil ihracatı ise 380 bin 383 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 1 seviyesinde artarken, euro bazında geçen yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti.

Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 18,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı geçen yıla paralel olarak 6,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 5,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.