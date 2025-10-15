Otomotiv yan sanayi ihracatı 9 ayda 11,7 milyar dolara yükseldi

Yılın 9 ayında otomotiv yan sanayisi 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı. Geçen senenin ocak-eylül döneminde 11 milyar 25 milyon 47 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı dönemde yüzde 5,8 artarak 11 milyar 668 milyon 369 bin dolara yükseldi.

Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül döneminde 30 milyar 205 milyon 394 bin dolar olan ihracatının yüzde 38,6'lık kısmını yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Almanya'ya yan sanayi ihracatı 2,5 milyar doları aştı

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 9 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,41 arttı. 2024'ün ocak-eylül döneminde Almanya'ya 2 milyar 390 milyon 753 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu senenin 9 ayında 2 milyar 567 milyon 942 bin dolara çıktı.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan ABD'ye dış satımda artış yüzde 7 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın 9 ayında 760 milyon 946 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı ABD'ye bu sene aynı dönemde 813 milyon 857 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 9,6 artışla 720 milyon 658 bin dolardan 789 milyon 664 bin dolara ulaştı.

Romanya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 30 arttı

Bu dönemde dördüncü sıradaki Romanya'ya dış satım yüzde 30 artışla 575 milyon 839 bin dolardan 746 milyon 568 bin dolara çıktı. Listenin beşinci sırasındaki İtalya'ya ihracat, yüzde 9,2 yükselişle 631 milyon 13 bin dolardan 689 milyon 198 bin dolara yükseldi.

Ocak-eylül 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında İspanya yüzde 17 yükseliş ve 598 milyon 132 bin dolarla altıncı, Birleşik Krallık yüzde 0,1 artış ve 547 milyon 392 bin dolarla yedinci, Polonya yüzde 12,3 artış ve 531 milyon 430 bin dolarla sekizinci, Belçika yüzde 13,7 artış ve 297 milyon 44 bin dolarla dokuzuncu ve Çekya yüzde 24,1 artış ve 292 milyon 228 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.