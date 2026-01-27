Otomotivciler 2026’da rotayı yeni pazarlara çeviriyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Ocak ayında Sektörel Ticaret Heyeti ile Suudi Arabistan’da otomotiv satış sonrası sektörüne yönelik ziyaretlerde bulunan otomotivciler, şubat ayında Mısır, mart ayında ise Rusya St. Petersburg’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyecek olan otomotivciler, 21-24 nisan tarihleri arasında ise Ürdün’de olacak. Mayıs ayında da Sırbistan’a bir ticaret heyeti planlanıyor.

Otomotivciler 2026 yılında OİB ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde uluslararası fuarlara da milli katılım sağlamaya hazırlanıyor. İlk olarak nisan ayında Kanada’da düzenlenecek olan Truck World Fuarı’na milli katılım planlanıyor. İki yılda bir düzenlenen Truck World Fuarı özellikle otomotiv sektörünün ağır vasıta segmentinde yer alan OEM, OEM tedarikçisi ve aftermarket tedarikçisi firmaları bir araya getiriyor. Kanada pazarını hedefleyen firmalar için önemli bir buluşma yeri olan Kanada Truck World Fuarı en son 2024 yılında düzenlenmiş ve 10 ülkeden toplam 472 firma yer alırken, 10 binden fazla profesyonel ziyaretçi fuarı ziyaret etmişti.

Uzak pazarları hedefine alan otomotivciler son dönemde ihracatın da ivme kazandığı Meksika pazarında da etkinliklerini artırmak istiyor. Otomotivciler temmuz ayında da INA PAACE Automechanika Mexico City 2026 Fuarı’na milli katılım sağlayacak. Sektör temsilcileri otomotiv endüstrisi sektöründe Karayıpler ve Orta Amerika bölgesinin en önde gelen tedarik sanayi fuarlarından olan, 12 - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında Panama’da gerçekleştirilecek Latin Auto Parts 2026 Fuarı’na da milli katılım planlıyor. Bu yıl Moskova’da 60 bin metrekare alanda düzenlenen ve 20 ülkeden 1.667 firmanın katıldığı, yaklaşık 50 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan MIMS Automobility St. Petersburg 2026 Fuarı da ağustos ayında St. Petersburg’da düzenlenecek. Her türlü otomotiv yedek parça, sistem, aksesuar, bakım-onarım, yıkama-yenileme, yönetim dijital çözüm ürünlerinin sergileneceği fuarın Rusya ve BDT ülkeleri otomotiv sektörünün buluşma noktası olması sektör açısından önemini artırıyor.

2026’nın son fuarı Automechanika

Otomotivciler 2026 yılında son olarak dünyanın en önde gelen tedarik sanayi fuarı olan ve 08 - 12 Eylül tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek Automechanika Frankfurt 2026 Fuarı’nda da boy gösterecek. Yılında 22 salonda düzenlenen fuara, 102 ülkeden 4 bin 132 firma katılmış ve 104 bin 750 profesyonel ziyaretçi fuarı ziyaret etmişti. Automechanika Frankfurt, son teknolojilerin, yenilikçi ürünlerin ve sektördeki en son trendlerin sergilendiği fuar olarak öne çıkıyor.

“Otomotiv ezber bozan bir dönüşümden geçiyor”

Otomotiv sektörünü küresel ölçekte daha güçlü bir noktaya taşımak, mevcut pazarlarda derinleşmek ve yeni pazarlara açılmak adına çok boyutlu çalışmalar yürüttüklerini belirten OİB Başkanı Baran Çelik, hedef pazarlarda doğrudan temaslar kurduklarını söyledi. Dünya otomotiv endüstrisinin ezber bozan bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Çelik, “Elektrikli araçlar, otonom sürüş sistemleri, batarya teknolojileri ve sürdürülebilirlik gibi başlıklar, artık sadece trend değil, sektörün yeni normları haline geldi. Bu süreçte sadece üretim yapan değil, teknoloji geliştiren ülkeler öne çıkacak. Türkiye otomotiv sektörü olarak bu büyük dönüşümü yakından takip ediyor, hatta birçok alanda proaktif adımlar atıyoruz” dedi.