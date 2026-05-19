“Otomotivde 50 yılın en belirsiz dönemini yaşıyoruz, belirleyici yine insan olacaktır”

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümün iş dünyasında büyük bir belirsizlik oluşturduğunu söyledi. Geçmişte alınan işlerde firmaların 3 ila 5 yıllık öngörülerle hareket edebildiğini belirten Kanca, son yıllarda otomotiv sektöründeki hızlı değişimle birlikte bu durumun tamamen farklılaştığını ifade etti. Kanca, “5 sene önce bizim sektörümüzde bir iş aldığımızda firmalar olarak 3 yıl, 5 yıl ötesini görebiliyorduk. Ancak son yıllarda bu durum inanılmaz şekilde değişti. Otomotiv sektörü değişti, otomobil modelleri değişti. Tüketici olarak hepimiz bu değişimle karşı karşıya kaldık. Belki de son 50 yılın en belirsiz dünyasında yaşıyoruz” dedi.

“Belirsizlik ortamında kurumları güçlü kılan en önemli unsur insandır”

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, iş dünyasında artan belirsizlik ortamında kurumları güçlü kılan en önemli unsurun insan olduğunu söyledi. İnsanların hayatlarında güven ve düzen aradığını vurgulayan Dudaroğlu, “Bizler insan olarak düzenli bir hayatımızın olmasını, geleceğimizin garanti altında olmasını istiyoruz. Aldığımız kararların doğru olmasını ve hayatın kontrolünün en azından elimizde bulunmasını istiyoruz. Bu da bize güven hissi veriyor. O nedenle belirsizlikler bizim hiç hoşumuza giden şeyler değil” dedi.

Otomotiv sektöründe geçmişte daha öngörülebilir bir yapının bulunduğunu belirten Dudaroğlu, “Yıllık terminlerimizi alır, önümüzü görerek hareket ederdik. Ancak bugün dünyadaki savaşlar, ekonomik çalkantılar ve küresel belirsizlikler nedeniyle artık ‘Yaptığımız seçimler doğru mu, gelecek ne getirecek?’ sorularını daha fazla soruyoruz” diye konuştu.

Belirsizliğin karar alma süreçlerinden mesleki deneyimlere kadar birçok alanı etkilediğini kaydeden TOSB İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Ümit Sönmez, “Şartlar değiştiğinde, ortam belirsizleştiğinde ortaya çıkan sonuç gerçekten aynı kalabilir mi? Yoksa belirsizlik, hepimizin ifade ve inovasyon kapısını aralayan bir katalizör mü? 1970’li yılların sonunda yaşanan petrol krizi sırasında birçok firma iflasın eşiğine gelmişti. Ancak bu süreç aynı zamanda yeni düşünce biçimlerinin ve inovasyonun da önünü açtı” ifadelerini kullandı.