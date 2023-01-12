Otomotivde Almanya’ya ihracat hedefi 5 milyar dolar

BURSA (EKONOMİ) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yılda yaklaşık 250 milyar Euro otomotiv ihracatı yapan Almanya ile sektörel ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla “Almanya’ya Otomotiv İhracatında Yeni Fırsatlar” başlıklı bir seminer düzenledi. Alman OEM ve Tier1 şirketlerinin Türk tedarikçilerden beklentilerini ve tedarik süreçlerinde proje yaklaşımının öneminin ele alındığı seminer, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde Münih Ticaret Ateşesi Ali Bayraktar ile birlikte ZF, TUV Rheiland ve entegratör ASN Danışmanlık / Do-It firmasından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Online düzenlenen seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, amaçlarının dünya otomotiv sektörünün köklü ve güçlü partnerleri arasında yer alan Türkiye ve Almanya arasındaki iş birliğini artırmak ve mevcut ilişkileri daha da güçlendirmek olduğunu söyledi.



Konuşmasının başında Almanya’ya yönelik otomotiv ihracatına yönelik bilgiler veren Baran Çelik, Almanya’nın uzun yıllardır Türk otomotiv endüstrisi ihracatında ilk sırada olduğunu, 2022 yılında sektörün toplam ihracatından yüzde 14 pay aldığını ve Almanya’ya 4,4 milyar dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Almanya’ya tedarik endüstrisinde yüzde 68 pay ile 3 milyar dolar, binek otomobillerde ise 745 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Baran Çelik “Özetle tedarik endüstrisi ihracatımızın yaklaşık dörtte birini Almanya’ya yapıyoruz. 2023 yılında ise Almanya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 5 milyar doları aşmasını hedefliyoruz” dedi.

“Uluslararası standartlara uyum zorunlu oldu”

Türkiye ve Almanya arasındaki iş birliğinin ve ticari ilişkilerin gelecekte de devam edebilmesi için otomotivin geçirdiği dönüşümün ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin getirdiği çözümleri iyi tahlil etmenin önemine değinen Baran Çelik, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve buna bağlı olarak oluşturulan eylem planları sektörümüzün geleceğini belirleyecek önemli gelişmeler. Bu doğrultuda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Almanya Tedarik Zinciri Yasası ile Almanya’ya ihracat yapan, mal tedariki sağlayan, ortaklıklar geliştiren şirketlerin bu iş ilişkilerini sürdürebilmeleri için uluslararası çevresel ve sosyal standartlara uyum sağlaması gerekliliği ortaya çıktı. Bu yasa ile ithalat yapan Alman şirketlerinin, dünyanın neresinde faaliyet gösteriyor olursa olsun tedarikçilerinin çevresel, sosyal ve yönetimsel konulardaki faaliyetlerinin de sorumluluğunu almaları gerekecek. Ülkemizin Almanya pazarına yakınlığı büyük bir avantaj ancak bu pazardaki gelişmeleri dinamik bir şekilde takip etmeye devam etmeliyiz” dedi.

“İlk 5’te Türkiye yok”

Münih Ticaret Ateşesi Ali Bayraktar da “Almanya, yıllık 3 milyon adet ile Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticisi. Otomotiv sektörünün ülke ihracatındaki payı yüzde 20 düzeyinde. Sektörde 780 bini aşkın kişi çalışıyor ve ihracat geliri de 250 milyar Euro’ya yakın. Çip krizi nedeniyle artış hızı yavaşlasa da Almanya için otomotiv vazgeçilmez bir gelir kaynağı. Almanya’nın otomotiv ihracat ve ithalatında maalesef ilk beş ülke arasında Türkiye yok. Almanya’nın ithalatında Türkiye 14.sırada yer alıyor. Bununla birlikte araştırmalar, otomotiv kuruluşlarının tedarik zincirinde lokasyon açısından yakınlık istediğini ve daha hızlı teslimat beklediğini ortaya koyuyor. Bu sonuç, Türkiye’nin sahip olduğu avantajın göstergesi. Türkiye halen, pandemi döneminde yaşanan Almanya’daki tedarik zinciri değişiminden yüzde 12,4 pay alıyor” dedi.